Özel, İYİ Partili seçmenden destek istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da konuştu. Miting için toplanan kalabalığa "Beni seven arkamdan gelsin" diye seslenen Özel, kentte bazı afişlere zarar verildiğini anlattı.



Sözcü'de yer alan habere göre Manisa adayı Ferdi Zeyrek için oy isteyen Özel, kalabalığa "31 Mart'ta Manisa'yı bu gözü dönmüşlerden kurtarmaya var mıyız?" diye sordu, ardından "Yeni başkanın adı Ferdi, hayırlı olsun" dedi.



"DOSYALAR BAHÇELİ'YE GİTTİĞİNDE..."



"Bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını açıklıyorlar. Ancak Manisa'nın iliğini kemiğini sömüren bu anlayışa karşı bıçak kemiğe dayandı. Manisa'nın dört bir yanı illallah diyor. Biz buraya Manisa ittifakını teklif ediyoruz" ifadelerini kullanan Özel, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le ilgili de şunları söyledi:



- Sayın Devlet Bahçeli'ye bununla ilgili dosyalar gittiğinde Devlet Bey, 'Vallahi ben bunlara inanmam' demedi. Bütün Manisa, bütün MHP biliyor ki 'Ya durun ben onun ne mal olduğunu bilmiyor muyum' dedi. Ama AK Parti'nin elindeki dosyalarla esir alınmış bu kişi AK Parti ile MHP'nin kesiştiği noktada yönetilebilecek, AK Parti'nin istediklerini ona verebilecek tek kişiydi. Manisa'nın ne MHP'lisinin ne AK Partilisi'nin içinde bunun gibi Manisa'ya ihanet edecek bir kişi yoktur.



"İŞ GÖNÜLLERİN İTTİFAKINA KALDI"



İttifak için elinden geleni yaptığını anlatan Özel, İYİ Parti seçmenine çağrıda bulundu:



- Şimdi bu seçimlerde yine ittifak olabilirdi. Olmadı, hak veriyoruz anlayış gösteriyoruz. Ankara’da ittifak kuramadık, iş ittifakın gönüllerde kurulmasına kaldı.



- Burada bütün iyi insanlardan, muhafazakar demokratlardan, güneş gözlü güzel insanlardan, bu seçimi bize kaybettirmemelerini, bu seçimi Manisa'ya kazandırmalarını istiyoruz. Ben İYİ Partililerden, iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığımı yapıyorum ve kendi memleketimde Manisa'da, Şehzadeler adayı Gülşah Durubay'a, Manisa adayı Ferdi Zeybek'e destek istiyorum.