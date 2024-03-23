Saldırgan sorgusunda Türkiye’den geldiğini açıkladı

Bold Medya'da yer alan habere göre Moskova’da konser esnasında düzenlenen saldırıda yakalanan saldırganlardan biri, ilk sorgusunda Türkiye’den geldiğini ve yarım milyon rubleye anlaştığını söyledi.





Moskova’da konser esnasında düzenlenen saldırıda yakalanan saldırganlardan birinin ifadesine ulaşıldı. Düzenlenen saldırıdan önce anlaştığı rakamın yarısını da aldığını itiraf eden saldırganın ilk sorgusu video kaydına alındı. Yakalanan saldırgan, ele geçirildikten sonra yapılan sorguda 4 Mart tarihinde Türkiye’den Rusya’ya geldiğini söyledi.





Kendileriyle Telegram üzerinden temasa geçildiğini ve anonim kişilerin kendilerine silah sağladığını söyledi. Saldırgan, terör saldırısı için kendilerine yarım milyon Rus rublesi ödül söz verildiğini ifade etti.





Rusya’nın başkenti Moskova’da dün gece konser salonuna gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 115’e yükseldi. Rus güvenlik güçleri, saldırıyı kamuflaj giymiş 5 saldırganın gerçekleştirdiğini bildirirken, saldırıyı IŞİD üstlendi.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü, Moskova yakınlarındaki saldırıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 11 kişinin yakalandığını söyledi. Kremlin de saldırıyla ilgili olarak 4 şüpheli silahlı kişinin de bulunduğu 11 kişiyi tutukladığını duyurdu.