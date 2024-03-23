Samanyolu Haber /Dünya / Saldırgan sorgusunda Türkiye’den geldiğini açıkladı /23 Mart 2024 18:11

Saldırgan sorgusunda Türkiye’den geldiğini açıkladı

Moskova'da konser esnasında düzenlenen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yakalanan saldırgan, sorgusunda Rusya'ya 4 Mart'ta Türkiye’den geldiğini açıkladı. Saldırgan terör eylemi için yarım milyon rubleye anlaştığını ve paranın yarısını daha önce aldığını söyledi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Moskova’da konser esnasında düzenlenen saldırıda yakalanan saldırganlardan biri, ilk sorgusunda Türkiye’den geldiğini ve yarım milyon rubleye anlaştığını söyledi.

RUSYA’YA TÜRKİYE’DEN GELDİĞİNİ AÇIKLADI

Moskova’da konser esnasında düzenlenen saldırıda yakalanan saldırganlardan birinin ifadesine ulaşıldı. Düzenlenen saldırıdan önce anlaştığı rakamın yarısını da aldığını itiraf eden saldırganın ilk sorgusu video kaydına alındı. Yakalanan saldırgan, ele geçirildikten sonra yapılan sorguda 4 Mart tarihinde Türkiye’den Rusya’ya geldiğini söyledi.

TEMAS TELEGRAM ÜZERİNDEN KURULDU

Kendileriyle Telegram üzerinden temasa geçildiğini ve anonim kişilerin kendilerine silah sağladığını söyledi. Saldırgan, terör saldırısı için kendilerine yarım milyon Rus rublesi ödül söz verildiğini ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 115’E ULAŞTI

Rusya’nın başkenti Moskova’da dün gece konser salonuna gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 115’e yükseldi. Rus güvenlik güçleri, saldırıyı kamuflaj giymiş 5 saldırganın gerçekleştirdiğini bildirirken, saldırıyı IŞİD üstlendi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü, Moskova yakınlarındaki saldırıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 11 kişinin yakalandığını söyledi. Kremlin de saldırıyla ilgili olarak 4 şüpheli silahlı kişinin de bulunduğu 11 kişiyi tutukladığını duyurdu.
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