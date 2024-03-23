İstifa etmek zorunda kalmıştı: Soylu’nun iftarında ortaya çıktı

Bold Medya'dan aktarılan habere göre eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dostlarına düzenlediği iftarına, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen ve ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği, danışmanlık ve de AKP MKYK üyeliğinden istifa eden Korkmaz Karaca da katıldı.





Organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen ve yurt dışında yaşayan Peker, “Doncu sülünün arkadaşı korkmaz karaca, sen Maltepe’de sıradan bir evde otururken nasıl oldu 4-5 senede Çekmeköy’ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun? 5-6 sene evvel Bakırköy eski belediye başkanı Ünal Erzek başta olmak üzere tüm CHP’li isimlerden sinyalcilik yaparken bu zenginliğe nasıl ulaştın (ben anlatacağım)?” demişti.

















“Beş altı sene evvel Bakırköy eski belediye başkanı Ünal Erzen başta olmak üzere tüm CHP’li isimlerden sinyalcilik yaparken bu zenginliğe nasıl ulaştın (ben anlatacağım)? Kendi evinden daha çok Maxx Royallerde, Vogue otellerde kalabilecek hale nasıl geldin (o otellerin fiyatları belli)?





Deniz Baykal’ın kaset olayından sonra eski p…….leri geri çekilince görevi nasıl devraldın? Kardeşlerim, bunun benle görüşmek istemesinin sebebi, Deniz Baykal’a getirdiği kızlardan birinin ailesinin haberi olmuş. Bu konuda Antalya’daki bu aileyle görüşmem için en yakınlarımı araya koyup bana ulaşmak istedi. (Kızın ve ailesinin adını vermemiz doğru olmaz) Tabi ki ben böyle bir namussuzluğun parçası olmadım.





Deniz Baykal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanıyla Deniz Baykal’ın hastanedeki görüşmesini, Hasan Doğan üzerinden koordine eden Korkmaz Karaca’dır. Sonraki yükselişini zaten tüm Türkiye biliyor.”





“Süslü sülü, bir gram namusun varsa bu adamı rüşvetten ve muhabbet tellallığından gözaltına alırsın. Korkmaz Karaca, bunu sana niye yaptım biliyor musun? Süslü sülünün benle olan davasında haksız olduğu halde onun lehine çalışmalar yaptın. Onun lehine çalışmalar yapanların bak daha başına neler gelecek. Hele ben video çekmeye başlayayım, bak dünya nasıl şenlenecek.”





1978 yılında İstanbul’da doğan Karaca, ilköğrenimini Maltepe’de Feyzullah Efendi İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji’nde tamamladı. Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında başlayan Karaca, yurt dışında iş idaresi eğitimi aldı. Lise yıllarında iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı.





Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi. Sözcü Gazetesi ve İnternethaber Medya grubunda yazıları yayınlandı. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal’ın danışmanlığı görevinde bulundu.





Eski Bakan Soylu’nun, “Bu akşam dostlarla iftardaydık… Allah razı olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin” paylaşımına dikkati çeken gazeteci Alican Uludağ, “Peker, daha önce de Karaca’nın kara para aklamakla suçlanan ve Süleyman Soylu’nun “yurt dışına çık” demesi üzerine Türkiye’den ayrılan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın hediye ettiği aracı kullandığını öne sürmüş, Karaca bu iddiayı doğrulamıştı. Zincirin halkaları gibiler…” değerlendirmesini yaptı.Peki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın danışmanlığından Saray’a uzanan bir “kariyer”in sahibi Korkmaz Karaca kimdir?Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Korkmaz Karaca, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmişti.2017’ye kadar Deniz Baykal’ın danışmanı olan, Ekim 2017’de Baykal yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra Ekim 2018’de Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atanan Karaca’ya ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.Sedat Peker, Karaca’ya “Sen Maltepe’de sıradan bir evde otururken nasıl oldu dört – beş senede Çekmeköy’ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun?” diye sormuş ve şöyle demişti:Peker, Karaca’nın açıklama yapmasını, “Ben Sedat Peker’le görüşmek için talepte bulunmadım” demesini isteyerek şunları kaydetmişti:Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. 23 Mart 2021 tarihinde yapılan AK Parti Büyük Kongresinde MKYK üyesi seçildi. 19 Nisan 2021 tarihinde, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi. Karaca, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelikleri ve AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerinden, sosyal medya hesabından 2022 yılının son günlerinde yaptığı duyuru ile istifa etti.