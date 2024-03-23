Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da ulusal yas günü ilan edildi /23 Mart 2024 18:45

Rusya’da ulusal yas günü ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaşananları kanlı ve barbarca olarak dillendirdi ulusal yas günü ilan etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısının ardından ilk kez açıklama yaptı. Putin, Crocus Binası'ndaki terör saldırısını kanlı ve barbarca olarak nitelendirdi.

Terörist saldırıyı kanlı ve barbarca bir terör saldırısı olarak nitelendiren Putin, hayatını kaybedenlerin üm aileme ve dostlarına derin başsağlığı dileklerini iletti ve "24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ediyorum" dedi. Onlarca barışçıl, masum insanın mağdur olduğunu hatırlattı.

Putin, insanların hayatlarını kurtarmak için her şeyi yapan doktorlara, kurtarıcılara ve itfaiyecilere şükranlarını dile getirdi.

Herkese gereken yardım sağlanacağını vurgulayan Rus lider, "Crocus’ta ateş açanlar Ukrayna yönünde hareket etti, orada onlar için bir ‘çıkış penceresi’ hazır hale getirilmişti" diye ekledi.

Suçluların, soğukkanlılıkla öldürmeye, bir zamanlar Nazilerin yaptığı gibi doğrudan Rusları kurşuna dizmeye gittiklerini söyleyen Putin, azmettirenlerin bulunup en ağır cezalara çarptırılacağını belirtti.
Crocus’taki terör eyleminin tüm failleri ve organizatörleri adil bir ceza alacağını vurgulayan Putin " "Her birini tespit edip cezalandıracağız" dedi. Putin, teröristleri intikam beklediğinin altını çizdi.

"Ortak gayemiz tek saf olmak, öyle de olacak" diye devam eden Rus lider, "Rusya defalarca ağır sınavlardan geçti, şimdi de öyle olacak" ifadesini kullandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova bölgesindeki Crocus Konser Binası'na düzenlenen terör saldırısı sonucu üçü çocuk 133'ten fazla kişinin öldüğünü bildirdi. 107 kişi hastanelerde kaldı. İstihbarat kurumu FSB başkanı, Başkan Putin'e terör saldırısına karışan 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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