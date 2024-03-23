AYM’den sonra Yargıtay da başkanlık seçimi yapacak

Bold Medya'da yer alan habere göre Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi yarın doluyor. Yeni başkanın belirlenmesi için 25 Mart’ta seçim yapılacak.





Bu kapsamda Yargıtayın 348 üyesi, 25 Mart Pazartesi günü sandığa gidecek. Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.





Yargıtay Başkanı Akarca ile terör davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün adaylar arasında olduğu belirtiliyor.





Zühtü Arslan’ın görev süresinin sona erecek olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nde yapılan oylamada başkanlığa Kadir Özkaya seçilmişti. Özkaya 21 Mart’ta yapılan seçimde AYM’nin 15 üyesinden 9’unun oyunu almıştı. AYM Başkanlığına Yüksek Mahkeme Üyeleri Yıldız Seferinoğlu ve Yusuf Şevki Hakyemez ile Başkanvekili Kadir Özkaya aday olmuştu.