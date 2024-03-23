Samanyolu Haber /Gündem / AYM’den sonra Yargıtay da başkanlık seçimi yapacak /23 Mart 2024 19:43

AYM’den sonra Yargıtay da başkanlık seçimi yapacak

Anayasa Mahkemesi'nin ardından Yargıtay da yeni başkanını belirlemek için seçim yapacak. Başkanlık için mevcut başkan Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarışacak.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi yarın doluyor. Yeni başkanın belirlenmesi için 25 Mart’ta seçim yapılacak.

SEÇİLMEK İÇİN SALT ÇOĞUNLUĞUN OYU GEREKECEK

Bu kapsamda Yargıtayın 348 üyesi, 25 Mart Pazartesi günü sandığa gidecek. Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

AKARCA İLE 3. CEZA DAİRESİ BAŞKANI ŞENTÜRK YARIŞACAK

Yargıtay Başkanı Akarca ile terör davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün adaylar arasında olduğu belirtiliyor.

AYM’DE DE BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILMIŞTI

Zühtü Arslan’ın görev süresinin sona erecek olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nde yapılan oylamada başkanlığa Kadir Özkaya seçilmişti. Özkaya 21 Mart’ta yapılan seçimde AYM’nin 15 üyesinden 9’unun oyunu almıştı. AYM Başkanlığına Yüksek Mahkeme Üyeleri Yıldız Seferinoğlu ve Yusuf Şevki Hakyemez ile Başkanvekili Kadir Özkaya aday olmuştu.
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