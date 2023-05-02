Samanyolu Haber /Gündem / Seçim gecesi için bomba iddia: İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kuruldu /02 Mayıs 2023 11:47

Seçim gecesi için bomba iddia: İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kuruldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim güvenliğiyle ilgili açıklama yaparak, "İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu öğrendik, İçişleri bünyesinde seçim takip sistemi oluşturuldu" dedi.

SHABER3.COM

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Türkiye'de gündem siyasete döndü. Partiler ve ittifaklar seçim çalışmalarına hız vermişken, partilerin Genel Başkan Yardımcıları da basın toplantılarıyla seçim gündeminde yer almaya başladı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de seçim gündeminde CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.


Erkek'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Öyle bir tablo ile karşılaştık ki, bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı, YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurmuş.

İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı yazıyla bir seçim takip modülü oluşturulmasını talep ediyor. Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, 20-100 bin arası olanlarda en az 5, 100 bin üstü olanlarda en az 10 personel görevlendirilecek. 


İçişleri Bakanı bir suç işleri bakanı gibi davranmaya devam ediyor. YSK karşısında İçişleri Bakanlığı'nı, İlçe Seçim Kurulları'nın karşısına da kaymakamlıkları koyup paralel bir yapı kurmuş. Görevlileri uyarıyoruz; bu kanunsuz emre uymayın, bu suça ortak olmayın.

Soylu 14 Mayıs için Batı'nın siyasi darbesi demişti, gerçekten artık akıllarını kaybettiler. Halkın üstünde hiçbir güç yoktur. 15 Temmuz'un finansörü dedikleri BAE'ye koşa koşa nasıl gittiklerini biliyoruz.


İçişleri Bakanlığı, YSK'ya paralel bir seçim takip sistemini neden kurmuş? İşte gerçek beka sorunu budur.

Genel Başkanımız'ın da söylediği gibi bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Çünkü adaletin olmadığı yerde huzur olmaz; aş, iş, ekmek olmaz. Bu nedenle bu seçim ilk turda bitmeli, bu ucube sistem değişmeli.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seçim gecesi için bomba iddia: İçişleri Bakanlığı'nda... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:35:25