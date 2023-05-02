Seçim gecesi için bomba iddia: İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kuruldu

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Türkiye'de gündem siyasete döndü. Partiler ve ittifaklar seçim çalışmalarına hız vermişken, partilerin Genel Başkan Yardımcıları da basın toplantılarıyla seçim gündeminde yer almaya başladı.





CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de seçim gündeminde CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.









Erkek'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:





Öyle bir tablo ile karşılaştık ki, bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı, YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurmuş.





İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı yazıyla bir seçim takip modülü oluşturulmasını talep ediyor. Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, 20-100 bin arası olanlarda en az 5, 100 bin üstü olanlarda en az 10 personel görevlendirilecek.









İçişleri Bakanı bir suç işleri bakanı gibi davranmaya devam ediyor. YSK karşısında İçişleri Bakanlığı'nı, İlçe Seçim Kurulları'nın karşısına da kaymakamlıkları koyup paralel bir yapı kurmuş. Görevlileri uyarıyoruz; bu kanunsuz emre uymayın, bu suça ortak olmayın.





Soylu 14 Mayıs için Batı'nın siyasi darbesi demişti, gerçekten artık akıllarını kaybettiler. Halkın üstünde hiçbir güç yoktur. 15 Temmuz'un finansörü dedikleri BAE'ye koşa koşa nasıl gittiklerini biliyoruz.









İçişleri Bakanlığı, YSK'ya paralel bir seçim takip sistemini neden kurmuş? İşte gerçek beka sorunu budur.





Genel Başkanımız'ın da söylediği gibi bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Çünkü adaletin olmadığı yerde huzur olmaz; aş, iş, ekmek olmaz. Bu nedenle bu seçim ilk turda bitmeli, bu ucube sistem değişmeli.