Sağlık Bakanı Koca’nın hastanesinde çocuk istismarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait olan Esenler Medipol Hastanesi’nde, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.
Hastanede yaşanan skandalı kapatmak için istismara maruz bırakılan çocuğun ailesine ‘sus payı’ olarak bizzat Fahrettin Koca’nın kardeşi Özer Koca tarafından 150 bin lira verildi. Ayrıca aile ile hastane yönetiminin hastanenin adının hiçbir yerde geçmemesi, çocuğun ailesinin basına konuşmaması için bir sözleşme imzalatıldığı öğrenildi.
halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İstanbul’da 6 yaşındaki C.A. 2019 yılında boğaz ağrısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Esenler’deki Medipol Hastanesi’ne gitti. Doktor geniz eti büyümesi tanısı koyarak röntgen istedi. C.A. röntgen odasına girdi. Röntgeni çeken görevli Ahmed Cihad Öz, burada çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun çığlık atması üzerine kapının önünde bulunan ailesi odaya girmek istedi. Görevli kapıyı açınca çocuk yaşananları ailesine anlattı.
İSTİSMARCIYA 22 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Polise intikal edilen olay sonrası pek çok gazeteci de hastaneye geldi. Ancak görevliler böyle bir olayın olmadığını söyledi, ‘yanlış ihbar’ diyerek gazetecileri uzaklaştırdı.
Gözaltına alınan Ahmet Cihad Öz tutuklandı. Sanığın iç çamaşırında yapılan incelemede de meni tespit edildi. Ahmed Cihad Öz, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ERDOĞAN’IN DANIŞMANI VE BAKANIN KARDEŞİ DEVREYE GİRDİ
Bu süreçte Medipol Sağlık Grubu’nda yönetici olarak görev yapan şimdilerde ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Sevgi Yiğit ve Fahrettin Koca’nın kardeşi Özer Koca çocuğun ailesiyle görüşmeler yaptı. Yetkililer hastanenin adının duyulmasını engellemeye çalıştılar ve o dönem travma yaşayan aile ile masaya oturdular. Manevi tazminat adı altında bir sözleşme yapıldı. Sözleşmede aileye 150 bin TL ödeneceği belirtildi.
Sözleşmede yer alan bir madde Medipol ismini koruma, olayı örtbas etme çabasını gözler önüne serdi:
“Görsel ve işitsel basın yayın araçları ile çeşitli sosyal medya siteleri ve paylaşım ortamlarında, olaya ilişkin olarak gerek Medipol ve gerekse Medipol Üniversitesi ve kurumları aleyhine yayınlanan haber, röportaj, beyan, demeç ve mesajların bir kısmında amacı aşan şekilde, haksız ve hatalı beyanlarda bulunduklarını ve Medipol’ü suçladıklarını, ancak bundan pişmanlık duyduklarını, bundan sonraki süreçte, bu olayla ilgili olarak hiçbir şekilde Medipol’e yönelik bir suçlama, açıklama ve eylemsel paylaşım yapmayacaklarını, mevcut paylaşımların ve kayıtların, yasal hakları kapsamında, özellikle sosyal medya ile diğer internet sayfalarından kaldırılması ya da silinmesi konusunda gayret göstereceklerini, kabul, beyan ve taahhüt ederler.”
PARAYI ÖZER KOCA YATIRDI
Söz konusu para, ailenin hesabına 21 Mayıs 2021 tarihinde yatırıldı. Parayı yollayan isim Medipol Hastanesi Mütevelli Heyetinde de yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kardeşi Özer Koca oldu.
YARGITAY KARARI BOZDU, İSTİSMARCI TAHLİYE EDİLDİ
Sanığa verilen ceza, İstinaf ve Yargıtay’da onandı. Ancak onama kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itiraz etti ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu geçen aylarda sanık Öz hakkındaki kararı bozdu. Dosya yerel mahkemeye geri döndü. Mahkeme bozma kararını kabul ederek 13 Nisan’da görülen duruşmada sanığı tahliye etti.
İstismara maruz bırakılan çocuğun 5 yıl sonra bir kez daha Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verildi. Duruşma tutanaklarında yer alan ifadelere çocuğun ailesi bu karara itiraz etti. Çocuğun babası beyanında, “Olayın üzerinden 5 yıl geçti. Çocuğum sayısız tedavi gördü” dedi.
Mahkemenin kararıyla 5 yıldır tedavi gören C.A. Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek ve o travmayla bir kez daha baş başa bırakılacak.
YAPILAN SÖZLEŞME ‘MARKA DEĞERİNİ’ KORUMAK İÇİN
Söz konusu skandalın sorulduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin konuşmak istemedi. Fahrettin Koca’ya yakın bir isim, sözleşmenin ‘marka değerini korumak için’ yapıldığını söyledi.
Ailenin hesabına parayı yatıran Özer Koca da bir yakınına yaptığı açıklamada, “para yolladığını hatırlamadığını, sözleşme içeriğinden de bilgisi olmadığını” belirtti. O dönem Medipol Sağlık Grubu’nda yönetici olarak görev yapan şimdilerde Cumhurbaşkanı danışmanı Sevgi Yiğit ise “Aileyi birkaç kez ziyaret ettim. Ancak imzalanan sözleşmeden ve paradan haberim yok” ifadelerini kullandı.