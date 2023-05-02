Sağlık Bakanı Koca’nın hastanesinde çocuk istismarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait olan Esenler Medipol Hastanesi’nde, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.





Hastanede yaşanan skandalı kapatmak için istismara maruz bırakılan çocuğun ailesine ‘sus payı’ olarak bizzat Fahrettin Koca’nın kardeşi Özer Koca tarafından 150 bin lira verildi. Ayrıca aile ile hastane yönetiminin hastanenin adının hiçbir yerde geçmemesi, çocuğun ailesinin basına konuşmaması için bir sözleşme imzalatıldığı öğrenildi.





halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İstanbul’da 6 yaşındaki C.A. 2019 yılında boğaz ağrısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Esenler’deki Medipol Hastanesi’ne gitti. Doktor geniz eti büyümesi tanısı koyarak röntgen istedi. C.A. röntgen odasına girdi. Röntgeni çeken görevli Ahmed Cihad Öz, burada çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun çığlık atması üzerine kapının önünde bulunan ailesi odaya girmek istedi. Görevli kapıyı açınca çocuk yaşananları ailesine anlattı.





İSTİSMARCIYA 22 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ



