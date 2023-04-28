Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi 'Vatandaşların kimlik bilgileri ifşa oldu' iddiası /28 Nisan 2023 10:28

Seçim öncesi 'Vatandaşların kimlik bilgileri ifşa oldu' iddiası

Vatandaşların devlet hizmetlerine erişim sağladığı e-Devlet platformunun hacklendiği ve milyonlarca verinin sızdırıldığı iddia edildi.

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Türkiye'de yurttaşların kamu kurumlarındaki online hizmetlere elektronik ortamda erişebilmesini sağlayan e-Devlet'in hacklendiği iddia edildi. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuyu gündeme getirdi.

Mollaveisoğlu, paylaşımında kişisel bilgilerin bulunduğu verileri paylaşarak yurttaşların TC kimlik numaraları, aile dökümleri, ev adresleri ve telefon numaraları gibi özel bilgilerin hackerların eline geçtiğini söyledi.

'İsmini girdiğiniz herkesin tüm kimlik bilgileri en detaylı şekilde bulunabiliyor'
Hükümetin hack olayını yalanladığını ancak olayın doğru olduğunu belirten Mollaveisoğlu, "İsmini girdiğiniz herkesin tüm kimlik bilgileri en detaylı şekilde bulunabiliyor" dedi. Tuncay Mollaveisoğlu paylaşımının devamında "Özel bilgilerin ifşası... Devletin koruması altındaki kişisel güvenlik duvarları yıkıldı. Şu saat itibari ile halen ulaşılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Şubat ayında da 61 milyon yurttaşın verilerinin çalındığı iddia edilmiş, verilerin satışa çıkarıldığı öne sürülmüştü.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaparak, "verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiğini" bildirmişti.
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