Seçim tarihi 'zamların ötelendiği tarih'te mi gizli?

ZAMLAR NİSAN SONRASINA

ZENGİN: ALINMIŞ KARAR YOK

"Bakanlar Kurulu toplantısı dışında AK Parti’de katılmadığım toplantı olmadı; hiçbirinde de seçim tarihine ilişkin tek kelime konuşulmadı. Ramazan ve Kurban bayramlarını da dikkate alarak kişisel görüşümü söylüyorum; 14 Mayıs üzerinde çok duruluyor. Ama bir karar var mı derseniz, alınmış bir kararımız yok.."









Sarıkaya, ihtimallerin arasında en öne çıkan tarihin 14 Mayıs olduğunu belirterek "Pergelin çivili sabit ucu 14 Mayıs’ta kalmak üzere, iki tarihten söz edilebilir; 30 Nisan ve 28 Mayıs. Çünkü seçim kanunları gereği ilk tur ile ikinci tur arasında 15 gün olması gerekiyor" dedi; ardından şunları kaydetti:

İktidar bloku tarafından sıklıkla Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. Ancak okulların tatile girecek olması, Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik ve hac dönemi, sandık gününün öne çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi.Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim tarihiyle ilgili Ankara kulislerinde dolaşan çok fazla bilgi olduğunu söyledi:"(...) Hatta partilerin en yetkin isimlerinin ağzından çıkan sözler de yeniden revize edilme aşamasına gelmiş durumda.Özellikle Cumhur İttifakı'nın iki başat partisi AK Parti ve MHP liderlerinin yılın son görüşmesinden sonra ortaya çıkan bilgiler kapsamında seçimin tarihine dayalı olarak 'yapılacak işler ajandası' daha da netleşmiş.AK Parti’nin bu konuları çok iyi bilen etkin ismi ile dün sohbet ederken seçim takvimi ve tarihine ilişkin sorduğum sorular karşısında, önemli bir mesaj verdi: 'Biz 24 Şubat’tan önce Anayasa değişikliğini geçirme çabasındayız.'Burada da kalmadı, devamındaki son cümlesi ile bulmacayı çözecek anahtarı da gösterdi: 'Gübre fiyatındaki artışı da kapsayan bütün zamları Nisan sonuna kadar öteledik.'Dönüp tarihlere bakıp, kanunların koştuğu süreler üzerinden hesap edince de karşıma nisan sonu çıktı."Sarıkaya, daha önce "30 Nisan" iddiasını net bir şekilde reddeden AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'le yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı.Buna göre siyasetçi, şöyle konuştu:"Yani seçim 30 Nisan'da olur ve %50+1 çıkmazsa ikinci turun 14 Mayıs’a kalma ihtimali var. Eğer 14 Mayıs olursa da ikinci turun 28 Mayıs gününe kalması gerekiyor. İki taraf da ilk turda işi bitireceklerini iddia ediyor olsa da siyasetçi her olasılığı hesaba katma durumunda."