Seçim yasakları bugün başlıyor, işte madde madde yasaklar

Tv100.com yazarı Mustafa Zafer, seçime son 10 gün kala uygulanacak yasakları bugünkü köşesinde yazdı. Zafer'in aktardıkları şöyle:



Yüksek Seçim Kurulu’nun 2023/124 sayılı kararı ile seçime katılacak siyasi partiler ve bağımsız adaylarca seçim sürecinde uygulanacak seçim propagandası ve seçim yasaklarının ne olduğunu seçim takviminde yer alan ve 04 Mayıs 2023 tarihinde “Propaganda Serbestliği ve Bir Kısım Seçim Yasaklarının” neyi kapsadığını yazımızda birlikte inceleyelim.



AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENLERİNDE SEÇİM PROPAGANDASI YAPILAMAYACAK



Yüksek Seçim Kurulu’nun 2023/124 sayılı kararıyla 4 Mayıs 2023 Perşembe gününden başlayarak oy verilecek 14 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar olan süre içerisinde geçerli olacak yasaklar şöyle:



Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanunu’na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dâhil) törenler tertiplenmesinin, nutuklar söylenmesinin, demeçler verilmesinin ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasaklanmıştır



SEÇİM GEZİLERİNDE MAKAM ARAÇLARI KULLANILMAYACAK



Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklarına, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmî ziyafet verilemeyecek.



MEMURLAR SEÇİM GEZİLERİNE KATILAMAYACAK



Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.



CUMHURBAŞKANI'NIN KARŞILANMASI VE UĞURLANMASINDA YASAKLAR UYGULANMAYACAK



Millî Bayramlar, kurtuluş günleri, Cumhurbaşkanı'nın karşılanması ve uğurlanması ile yabancı devlet ve hükümet başkanlarının ve bakanların resmen ülkemizi ziyaretleri sebebiyle yapılacak karşılama, ağırlama ve uğurlama, adli yıl ile üniversitelerin, uluslararası toplantı ve fuarların açılış törenlerinde ve tabii afet hallerinde bu genelgede yer alan yasaklar uygulanmayacak