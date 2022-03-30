''Seçim yasası tuzağı ilk seçim için hazırlanmadı''

Koru, kişisel blogunda kaleme aldığı köşe yazısında “seçim barajı yüzde 7’ye indiriliyor” şeklindeki tanıtılan teklifi hatırlatan Koru, şu yorumu yaptı:
UKRAYNA SAVAŞI, 'NE İŞ VARSA YİNE AK PARTİ’DE VAR’’ HİSSİ VEREBİLİR
"Teklifin yapılacak ilk seçim için değil, daha sonraki seçim/ler için hazırlandığını düşünüyorum. Ekonomide getirilen ek yüklerle delik deşik olmuş bütçe bu seçimin sonucunu tehlikeye atıyorsa da Ukrayna savaşı hükümete kendi mütereddit seçmenine ‘‘Ne iş varsa yine AK Parti’de var’’ hissi verebilir."
İKTİDARIN İTİBAR ETTİĞİ KALEMLER DE...
"Daha önce ters düşülen ülkelerle ilişkileri düzeltme çabası da o görüntüye destek sağlar. Bir de şu var: İktidar cephesinin itibar ettiği medyanın muteber kalem ve yorumcuları da seçim tarihinin erkene alınabileceğini ihsas etmeye başladılar."
MUHALEFET DE 6'LI MASAYI ERKEN SEÇİM İÇİN DAĞITMIYOR
"Galiba benim yaptığım bu değerlendirme yasa teklifiyle bozulup dağılması beklenen muhalefet cephesince de düşünülüp kabul görmüş olmalı ki, ayrılıp herbiri kendi yoluna gitmek yerine, bir arada kalmakta ısrarlılar."
Koru, “Erken -hatta baskın- seçime hazır olmakta yarar var” ifadesini kullandı.