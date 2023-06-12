Samanyolu Haber /Gündem / Seçimde istediğini alamayan Destici'nin sitemi kime; 'Minnet eylemem' /12 Haziran 2023 17:08

Seçimde istediğini alamayan Destici'nin sitemi kime; 'Minnet eylemem'

Seçimlere ayrı listeyle girerek milletvekili seçilemeyen Mustafa Destici, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Destici'nin kime mesaj verdiği sorusu ise merak uyandırdı.

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Meclis seçimlerine Cumhur İttifakı içerisinde ayrı listeyle katılan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medyadan ‘içli’ bir paylaşım yaptı.

Destici yaylada bir kayanın üzerine oturduğu videosunu paylaşırken, paylaşımına ise "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" notunu düştü.

Destici, İstanbul 1. bölgede yüzde 1 oy alarak milletvekili seçilememişti. Destici için Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı söylentileri de asılsız çıkmıştı. Destici'nin paylaşımında kimi hedef aldığı ise merak konusu oldu. 

Destici'nin paylaşımında zaman zaman eşlik ettiği Nesimi'ye ait türkünün sözleri ise şu şekilde: 

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem
Arabiyi, Farisiyi bilmem, dile minnet eylemem
Sırati müzre müstakim gözetirim rahimi
Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem
Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem
Bir acaip derde düştüm herkes gider karına
Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına
Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına
Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem
Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem
Ey Nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken
Yarın şefaatlarım Ahmedi Muhtar iken
Cümlenin rızkını veren ol gani serdar iken
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem


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