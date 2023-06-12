Seçimde istediğini alamayan Destici'nin sitemi kime; 'Minnet eylemem'

Meclis seçimlerine Cumhur İttifakı içerisinde ayrı listeyle katılan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medyadan ‘içli’ bir paylaşım yaptı.







Destici yaylada bir kayanın üzerine oturduğu videosunu paylaşırken, paylaşımına ise "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" notunu düştü.





Destici, İstanbul 1. bölgede yüzde 1 oy alarak milletvekili seçilememişti. Destici için Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı söylentileri de asılsız çıkmıştı. Destici'nin paylaşımında kimi hedef aldığı ise merak konusu oldu.





Destici'nin paylaşımında zaman zaman eşlik ettiği Nesimi'ye ait türkünün sözleri ise şu şekilde:





Har içinde biten gonca güle minnet eylemem Arabiyi, Farisiyi bilmem, dile minnet eylemem Sırati müzre müstakim gözetirim rahimi Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem Bir acaip derde düştüm herkes gider karına Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem Ey Nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken Yarın şefaatlarım Ahmedi Muhtar iken Cümlenin rızkını veren ol gani serdar iken Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem







