'Seçmen listesi' iddiası tartışmayı ateşledi: Parmak boyası geri mi dönecek?

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının adrese dayalı olarak seçmen kütüklerinin hazırlandığını belirten YSK Başkanı Muammer Akkaya bu yıl seçim olmadığı için Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden bilgilerin istenmediğini söyledi.







PARMAK BOYASI ÖNERİLERİNE: İHTİYAÇ YOK, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ DAHA DİKKATLİ OLMALI



Bazı siyasi parti yetkililerinin gündeme getirdiği, seçimlerde mükerrer oy kullanımını engellemek için parmak boyası kullanımı önerisiyle ilgili de konuşan Akkaya, bu yöndeki talepleri şöyle değerlendirdi:







“Parmak boyasına gerek olmadığı yönünde kanun değişmişti. Parmak boyanmasına ihtiyaç da yok. Türkiye’de şöyle: Sandık kurulunda siyasi partileri temsil eden kişiler var. Niçin boya sürülüyordu? Başkasının yerine oy kullanmasın diye. Başkasının yerine oy kullanmasını engellemek için siyasi parti temsilcilerinin de daha dikkatli olması gerekir. Bu sayede mükerrer oy kullanılmasına engel olunur diye düşünüyorum. Önemli olan sandık kurulu üyelerinin, müşahitlerin görevlerinin titizlik yapmasıdır.





“MÜKERRER OY KULLANIMI TÜRKİYE’DE MÜMKÜN DEĞİL”

Seçimde yarışan siyasi partilerdir. Sandık kurulunda görev yapan temsilcileri titiz davranırsa bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Mükerrer oy kullanımı Türkiye’de mümkün değil. Herkesin bir tane vatandaşlık numarası var. İkinci bir seçmen olamaz. Sadece belki başkasının yerine oy kullanmasına engel olacak bir şey. Boya olsa da, olmasa da suiistimal edilebilir.





Türkiye’de seçimler sağlıklı yapılıyor. 1950’den beri, dünyada gerçekten örnek gösterilerek yaptığımız işlerden bir tanesi seçim diye düşünüyorum. Seçmenin sandığa olan güveni çok önemli bir şey. Bu güveni gerçekle ilgisi olmayan sözlerle zedelenmemesi gerekir.”



