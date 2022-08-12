Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın MKYK'da verdiği talimat sızdı: AKP'den seçim hamlesi /12 Ağustos 2022 14:23

Erdoğan'ın MKYK'da verdiği talimat sızdı: AKP'den seçim hamlesi

AKP kulislerinde seçim öncesi hareketlilik başladı. AKP lideri Erdoğan'ın MKYK sonrası verdiği 'vekil' talimatı ortaya çıktı. İşte AKP'nin 2023 seçim stratejisi...

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2023 seçimlerine 1 yıldan az bir süre kala vatandaş çığ gibi büyüyen ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan olacağını açıklarken, Millet İttifakı kesin seçim tarihinin açıklanmasını bekliyor. 

ERDOĞAN'DAN "VEKİL BELİRLEYİN" TALİMATI

Muhalefet seçim hazırlıklarını yürütürken, geçmiş seçimlere nazaran işi daha da zor olan AK Parti kanadında telaş başladı. Pazartesi günü seçim çalışmalarının konuşulduğu AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) Erdoğan'ın kurmaylarına verdiği talimat ortaya çıktı.

“Artık seçim sathı mailine girdik" diyen Erdoğan'ın milletvekili adaylarının belirlenmesi konusunda hazırlık yürütülmesi için talimat verdiği belirtildi. Numan Kurtulmuş, Hamza Dağ, Ömer Çelik gibi isimlerin bulunduğu dar bir kadro ile oluşturulan Strateji Heyeti'nin de seçim için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.


AKP'DEN SEÇİM HAMLESİ
Strateji çalışmalarına ilişkin konuşan ancak ismini açıklamayan AKP'li üst düzey bir yetkili, AKP'nin seçim stratejisini "20 yılda yapılanların anlatıldığı ve geçmişteki icraatların yeni vaatlere dayanak oluşturacağı" bir anlayış üzerine kurulacağını açıkladı. Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla birlikte milletvekilleri ile periyodik toplantılar yapılacak ve vekillerden sahadaki çalışmalarını bu strateji üzerine devam ettirmeleri istenecek.

AKP'li üst düzey yetkili, şu anda vatandaşta belirli siyasi kanaatlerin oluştuğunu ancak bu kanaatlerin oy verme davranışına dönüşmesi için seçim sürecine girilmesi gerektiğini söyledi. Yetkili, "Aslında bu kitlenin belirli bir aidiyetleri vardır. Ancak kararsızlığının yansıması seçim döneminde görülür. Ekonomideki ivmelenmeyle birlikte kararsızlar yeniden AK Parti'ye döner" görüşünü dile getiriyor.
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