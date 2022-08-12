Samanyolu Haber /Dünya / BM: İsrail saldırılarında 19 Filistinli çocuk hayatını kaybetti /12 Ağustos 2022 14:18

BM: İsrail saldırılarında 19 Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Gazze’ye 5 Ağustos'ta başlattığı saldırılarda 19 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler, İsrail’in Gazze’ye 5 Ağustos’ta başlattığı son saldırılarda 19 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son bir haftada Filistin topraklarında İsrail saldırıları sonucu 19 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Bachelet, “Uluslararası insan hakları hukuku açık ve nettir. Sivilleri veya sivil unsurları hedef alan saldırılar yasaktır. Bu saldırılar durdurulmalıdır. Çatışmalarda herhangi bir çocuğa zarar vermek son derece rahatsız edicidir. Çocukların öldürülmesi ve yaralanması vicdana aykırıdır. İsrail’in uluslararası insan hakları hukukunu defalarca ihlal etmesi karşısında neredeyse topyekun bir hesap verilebilirlik eksikliği sürmektedir” dedi.

İsrail ile Gazze’deki İslami Cihad Hareketi arasında 7 Ağustos’ta ateşkes kararı alınmıştı.
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