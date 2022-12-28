Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker, bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına alıp iki farklı ülkeye göndermiş /28 Aralık 2022 11:32

Sedat Peker, bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına alıp iki farklı ülkeye göndermiş

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Halk TV'deki yayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker ile görüştüğünü açıkladı.

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Çömez görüşmenin nasıl gerçekleştiğine dair şunları söyledi:

“BAE'ye gitmedim, oradaki hekim arkadaşlarım, bazı hukukçu arkadaşlarım vasıtasıyla ulaştım ve kendisiyle görüntülü uzunca bir görüşme yaptım. İçinde bulunduğu durumu anlamaya çalıştım.”

Peker’in BAE tarafından getirilen katı kurallar yüzünden ifşalarına devam etmesinin mümkün olmadığını belirten Çömez, Peker’in SEGBİS ya da BAE’deki Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla hakkındaki davalarla ilgili ifade vermeye hazır olduğunu belirtti.

- 'Bu şartlar altında bu belgeleri açıklamam mümkün değil' dedi. 'Devlet kademelerinin yapacağı icraatlarla bunları ifşa edebileceğini' söyledi. 'Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kast edilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek' dedi. 'Böyle bir süreç çalışırsa emniyete almak için bilinmeyen iki ayrı ülkeye gönderdim ve ondan sonra bütün bu ifşaatlar yapılacak' dedi.
'Bu şartlar altında bu belgeleri açıklamam mümkün değil' dedi. 'Devlet kademelerinin yapacağı icraatlarla bunları ifşa edebileceğini' söyledi. 'Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kast edilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek' dedi. 'Böyle bir süreç çalışırsa emniyete almak için bilinmeyen iki ayrı ülkeye gönderdim ve ondan sonra bütün bu ifşaatlar yapılacak' dedi.

- Ben Sedat Peker ile aynı davada, Ergenekon Davası'nda yargılandım ama hiç birbirimizle karşılaşmadık, hiç görüşmedik. Bir kez 1999 Yalova Depremi'nde Erdoğan'la Yalova'ya gittiğimizde uzaktan gördüm. Ancak Erdoğan onun konuğuydu. Çünkü kendisi bir aşevi kurmuştu depremzedelere. Orada uzaktan gördüm, tek temasım o.
Ben Sedat Peker ile aynı davada, Ergenekon Davası'nda yargılandım ama hiç birbirimizle karşılaşmadık, hiç görüşmedik. Bir kez 1999 Yalova Depremi'nde Erdoğan'la Yalova'ya gittiğimizde uzaktan gördüm. Ancak Erdoğan onun konuğuydu. Çünkü kendisi bir aşevi kurmuştu depremzedelere. Orada uzaktan gördüm, tek temasım o.

- Yapmayı planladığı ifşaatla ilgili, Türkiye'deki bugüne kadar açıkladığı, ifşa ettiği bilgilerin dışında sahip olduğu bilgileri ve belgeleri hukuki yollardan, resmi yollardan paylaşmak için hazır olduğunu vurguladı. Ben bunun hukuki zeminini bilememem ama böyle bir niyetinin olduğunu vurguladı. Eğer benden resmi yollardan bilgi ve belge almak isteyen devlet mekanizması çalışırsa hukuk çerçevesinde ben bunu yapmaya hazırım dedi, ki bu çok önemli bir şey.

Turhan Çömez
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı
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