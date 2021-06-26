Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker’e çaresizlik mesajları yağıyor! Bu detay gözlerden kaçmadı /26 Haziran 2021 12:36

Sedat Peker’e çaresizlik mesajları yağıyor! Bu detay gözlerden kaçmadı

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik durumu Sedat Peker’in paylaşımlarıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Vatandaşların bazıları intiharı bile düşündüklerini açıkladı

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Sedat Peker’in paylaşımlarına gelen yorumlar Türkiye’nin ekonomik durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in hemen hemen yayınladığı her video ve twitter paylaşımı Türkiye’de olay olurken paylaşımlarının altına gelen yorumlardaki detaylarda gözlerden kaçmadı.

Sedat Peker’in videoları izlenme rekorları kırarken bu yoğun ziyaretçi akışı içerisinde kendini farkettirmeye çalışan mağdur insanlar iban numarası paylaşarak birbirlerinden yardım istiyorlar. Peker’in çektiği videoların altına gelen “Geçinemiyorum” ifadeleri Türkiye’nin ekonomik durumunu gözler önüne serdi. Gelen paylaşımlarından bazılarında ekonomik çıkmazlardan dolayı intiharı bile düşündükleri yer alırken bazıları ise çocuklarının sağlığı için yaptığı yakarışları paylaştı.





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