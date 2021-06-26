Sezgin Baran Korkmaz'ın büyükbabasının kim olduğu ortaya çıktı

Kara para aklama suçlamasıyla ABD’nin talebiyle firar ettiği Avusturya’da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD’deki iddianamesinde adı geçen “büyükbaba” kod isimli kişi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.





Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'de yargılandığı davanın ABD’nin Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dava açmıştı.





İddianamede Korkmaz’ın, Kingston kardeşlere federal bir soruşturma ve şirketleri hakkındaki bir davada, “büyükbaba” (grandfather) ve “dede” (grandpa) kod adlı hükümet yetkilileri aracılığıyla koruma sağlayacağını söylediği iddia edilmişti.





HalkTV’de yayımlanan ‘Özlem Gürses‘le Perdenin Önü Arkası’ programına ABD’den katılan Gazeteci Razi Canikligil iddianamede “büyükbaba” ve “dede” olarak adı geçen bu kişinin Eski CIA direktörü James Woolsey olduğunu ileri sürdü.





ABD basınında, bu kişinin CIA eski Direktörü James Woolsey olduğunun konuşulduğunu söyleyen Canikligil, “Sezgin Baran Korkmaz ile Woolsey’nin yakınlığı var. Hatta Paramount Otel’de kalanlar arasında” ifadelerini kullandı.