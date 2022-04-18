Cumhur İttifakı'nı endişelendiren Peker iddiası: Hellalleşme videosu çekecek

İfşaat videolarıyla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker yeniden gündemde... Gazeteci Erk Acarer, biri AKP'li biri de MHP'li olmak üzere 2 vekilin ricasıyla Peker'den video çekerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi övmesini istediklerini iddia etmişti.







Halk TV'de Gökmen Karadağ ile Açıkça programında konuşan Hukukçu Salim Şen ise konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu.





"Cumhur İttifakı bileşenlerinde Sedat Peker'in helalleşme videosu çekeceği ve bunun bir deprem etkisi yaratacağı, siyasal sonuçlarının çok ağır olacağı şeklinde bir endişe var ki pazarlığı çok yüksek tutarak oldukça kapsamlı bir alan açarak Sedat Peker'e bundan kurtulmaya çalışıyorlar gibi bir görüntü var" diyen Şen, "Yoksa neden böyle bir şeye yol açsınlar. Zaten susturulmuş. Ülkenin gündeminden düşmüş, 2 hafta sonra yıl olacak ve bir imkanı kalmamış bir kişinin üzerinden böyle bir pazarlık yapmalarını manası yok. Demek ki böyle bir ihtimali çok kuvvetli görüyorlar" diye konuştu.





Şen, şunları söyledi:





"- Bir de tabii burada dava açısından da suç örgütü yönetme davası var. Burada bir dava yürüyor. O davada 20'ye yakın sanıt TCK 220/7'den yargılanıyor. Yani örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardımdan. O 220/7'ye göre yargılanan sanıklar arasında Sedat Peker'in de ifşaatlarıyla ortaya çıktığı üzere uzun bir dönem kendisine bu suçları işlemesi, o örgüt kapsamındaki eylemlerinde kolaylıklar sağlayan siyasileri görmüyoruz.





- Her ay 10 bin dolar veren siyasetçi, onlar bu örgüte yardım etmiş olmuyorlar mı? 'Biz bu ülkede uzun bir süre korku imparatorluğu kurmak için, korku ile toplumu bastırmak için SADAT'la oturduk, karşılıkla anlaşma yaptık, bunun için bizden talepte bulundular.





- Biz bunu eyleme döktük. Kanlarında banyo yapacağız' dediğinde, ona bunları dedirtenler örgüte yardım etmiş olmuyorlar mı?"