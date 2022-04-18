Samanyolu Haber /Gündem / Yeniçağ yazarı neden böyle dedi: "Erdoğan aday olamayacak!" /18 Nisan 2022 14:03

Yeniçağ yazarı neden böyle dedi: "Erdoğan aday olamayacak!"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında "Tek adam rejimi yıkılacak, Erdoğan aday olamayacak" iddiasında bulundu.

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Yeniçağ gazetesi yazarı ve gazetenin Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde adaylığıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Uğuroğlu yazısında, "Canım Türkiye'mizi 20 yılda bu hale getirdiler ki; cumhuriyet var gibi, demokrasi var gibi, adalet var gibi, yargı bağımsız gibi, basın özgür gibi, fikirler hür gibi, halkı tok gibi, fakiri yok gibi, iktidar AK gibi, MHP milliyetçi gibi, anayasal düzen var gibi, işsizlik yok gibi, enflasyon yok gibi, faizler düşmüş gibi, zamlar yok gibi, akaryakıt ucuzladı gibi, millet zenginleşti gibi algı operasyonları yürütülüyor…" dedi.

Üniversite mezunu biriyle işsizlik üzerine yaptığı sohbete de yer veren Uğuroğlu yazısını "Hiçbir endişeniz olmasın; Ucube Tek Adam Rejimi yıkılacak, Recep Tayyip Erdoğan aday olamayacak, Cümbür Cemaat İttifakı ilk seçimde sandığa gömülecektir…" iddiasıyla tamamladı.
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