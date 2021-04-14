Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme /14 Nisan 2021 16:23

Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sedat Peker'in da aralarında olduğu 63 kişi hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 54 şüpheli için 4 gün ek süre verildi.

SHABER3.COM

Sedat Peker'in de aralarında olduğu 63 şüpheliye yönelik "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 54 kişiyle ilgili 4 gün ek gözaltı süresi alındı.

Soruşturmanın geniş kapsamlı olması, gözaltına alınan şüpheli sayısının fazla olması, şüphelilerden ele geçirilen özellikle dijital delillerin incelenmesinin zaman alması savcılık tarafından gerekçe olarak gösterildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun tamamlanması ve delillerin incelenmesinin ardından şüpheliler adliyeye çıkartılacak. 

PEKER ARANIYOR
Peker ve diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Peker'in yaklaşık 1,5 yıl önce Karadağ'a gittiği, son olarak Makedonya'da olduğu belirlendi. Sedat Peker'in yakalanması için takip yapıldığı öğrenildi. Peker'le bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla, tek tek belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul ve 4 ilde adresleri belirlendi. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme Sonraki Haber >>

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:58:12