Samanyolu Haber /Gündem / Skandal işçi alımı: AKP’li çıkana kadar kuraya devam /14 Nisan 2021 16:48

Skandal işçi alımı: AKP’li çıkana kadar kuraya devam

Trabzon CHP Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Erdi Çakır, sosyal medyada çok tartışılacak bir görüntü paylaştı. Çaykur’a işçi alımı için yapılan kurada hep AKP’liler çıktı. Çıkmayınca yeniden çekim yapıldı.

Skandal işçi alımı

Çaykur’a 210 işçi alımı için 22 bin 956 kişi başvurmuştu. Eleman alımı kura çekimiyle yapıldı. İşçi alımıyla ilgili iddia ise şok etti.

Görüntüleri Karadeniz şivesiyle anlatan bir vatandaş, “Çaykur’a eleman alıniy arkadaşlar. Haburdaki rezilliği az izleyin ya. Çekti markayi, yanındaki listeye baktı. Bakti tutmayi attı bir daha içeri. Şimdi çekti bakayi listeye var. Okuyor şimdi numarayi. Al sana Çaykur yönetimi.” diye anlattı.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan CHP’li Çakır ise “Çaykur’da işe alımlar öncesi parti il, ilçe başkanlarından gelen listelerin insanların gözüne baka baka kuradan nasıl çıktığına iyi bakın. Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi.
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Skandal işçi alımı

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