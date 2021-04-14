Skandal işçi alımı: AKP’li çıkana kadar kuraya devam

Çaykur’a 210 işçi alımı için 22 bin 956 kişi başvurmuştu. Eleman alımı kura çekimiyle yapıldı. İşçi alımıyla ilgili iddia ise şok etti.





Görüntüleri Karadeniz şivesiyle anlatan bir vatandaş, “Çaykur’a eleman alıniy arkadaşlar. Haburdaki rezilliği az izleyin ya. Çekti markayi, yanındaki listeye baktı. Bakti tutmayi attı bir daha içeri. Şimdi çekti bakayi listeye var. Okuyor şimdi numarayi. Al sana Çaykur yönetimi.” diye anlattı.





Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan CHP’li Çakır ise “Çaykur’da işe alımlar öncesi parti il, ilçe başkanlarından gelen listelerin insanların gözüne baka baka kuradan nasıl çıktığına iyi bakın. Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi.