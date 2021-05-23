Sedat Peker'den Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında 'uyuşturucu' iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin 7.'sinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak "Uyuşturucu satıcısıyla resmimi koymuşsun, diyorsun ki 'Bunlar yeni bir uyuşturucu yolu.' Ben sana sizin kurduğunuz o uyuşturucu yolunu anlatacağım. Daha çok konuşacağız. Artık parça parça değil, avuç içi kadar koparma dönemi geldi" dedi.

Sedat Peker, uyuşturucu ticareti için Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiğini iddia etti.





Peker, şunları söyledi:





"Kokain işini anlatayım. Yeni güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün Venezuela'da kaldı.





Binali Bey'in böyle bir şeyin içinde olduğunu düşünmüyorum ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım hakkında çektikleri kasetleri -kumar kasetleri değil başka kasetler rüşvettir vs.- daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler bu işin aparatı haline geldiler. Türkiye'ye gelişi gidişi tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor neden kokainleri Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil başka gemiler de koordinasyon alıyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde. Mehmet Ağar da bu senkronizenin tam ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın.





Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyor. Hayır ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum."