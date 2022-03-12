Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk fotoğraf

Yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialarla aylarca gündemden düşmeyen Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kısıtlama getirmesi nedeniyle 24 Kasım'dan bu yana tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı.





Sedat Peker ve çevresi, BAE'nin 'güvenlik' gerekçesiyle izin vermemesi nedeniyle paylaşım yapmadığını söylerken, eşi Özge Peker, Sedat Peker'in kızlarıyla bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.









Peker, paylaştığı fotoğrafın altına "Baba ve koruyucu melekleri" notunu düştü. Özge Peker, 2 hafta önce de ailecek parka gittikleri kısa bir video paylaşmıştı. Videoda Peker'in korumalar eşliğinde yürüdüğü görülmüştü.