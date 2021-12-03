Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in nerede olduğu ortaya çıktı! /03 Aralık 2021 12:04

Sedat Peker'in nerede olduğu ortaya çıktı!

Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker'in nerede olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasındaki buzların erimesiyle uzun süredir bu ülkede bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iade edileceği iddiaları da sıklıkla dillendirilmeye başlanmıştı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın son Türkiye ziyaretinde Saray’da ağırlanması, yapılan anlaşmalar ve görüşmeler sonrası Sedat Peker’in sosyal medyadaki paylaşımları da bir anda sona erdi.

Bir haftadır herhangi bir paylaşımda bulunmayan Peker’in nerede olduğunu gazeteci Erk Acarer açıkladı.

‘EV HAPSİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ’
“Bir haftadır Peker’den bilgi alınamıyor” diyen Acarer, “Birkaç ay önce, konuşması istenmediği için bir adaya götürülme olasılığından söz etmiştik. Bildiğimiz kadarı ile bir adaya götürülmedi ama deyim yerindeyse ada ayağına getirildi. Edindiğimiz bilgileri paylaşalım. Ev hapsinde olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.

‘TÜRKİYE’YE İADESİ SÖZ KONUSU DEĞİL’
Peker’in iletişim kaynaklarının kesilmesi ile ağır bir tecrit altına alındığını kaydeden Acarer, “Aktarılanlar kendisi ve ailesinin durumunun iyi olduğu yönünde. Türkiye’ye iadesi gibi bir durum da söz konusu değil” dedi.

“EN ÇOK SOYLU’NUN İŞİNE YARADI”
Peker’in paylaşımlarının bir anda sona ermesinin en çok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun işine yaradığını belirten Acarer, “Şimdi bir yandan Erdoğan’a övgüler dizerek yakınlaşmaya çalışıyor, bir yandan da icraatlarını anlatıyor.” diye yazdı.

İşte Erk Acarer’in o paylaşımları…



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