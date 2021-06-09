Sedat Peker'in son videosunda Veyis Ateş'e yönelik iddiaları bakanlığı karıştırdı!

Peş peşe yayımladığı videolarla Türkiye'nin gündemini sarsan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosunda söylediği sözler olay oldu.





Peker'in, Habertürk sunucusu Veysi Ateş hakkında "Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım şimdi" iddiası Bakanlı koridorlarında çalkalanmaya devam ediyor.





Sedat Peker, son videosunda “cazgırlıkla” suçladığı Veyis Ateş hakkında şu iddiada bulunmuştu:





“Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın…”





Saglikpersonelihaber.net'te yer alan habere göre, iddianın ortaya atıldığı günden beri başta Sağlık Bakanlığı bürokratları olmaz üzere her çalışan, bu iddiayı konuşuyor. Çalışanların birbirlerine “Peker’in anlattığı hikayedeki kişi sen misin” diye espri yaptığı kaydediliyor.





Bakanlıktaki herkes Peker’in iddia ettiği olayın doğru olup olmadığını ve doğru ise ilgili kişi ya da kişilerin kim olduğunu merak ediyor.