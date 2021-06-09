Yüzde 60 engelli öğretmen tutuklandı





SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA





Bir hasta daha cezaevine konuldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verdiği yüzde 60 engelli kimlik kartına sahip olan matematik öğretmeni Cafer Türker Hadimioğlu (44) dün tutuklanıp Konya Ereğli Cezaevine gönderildi.





Ülseratif kolit tanısı nedeniyle yüzde 50, diyabet nedeniyle yüzde 20 engellilik raporu olan Hadimioğlu şu an hastalığının atak döneminde bulunuyor ve karantina hücresinde tek başına tutuluyor.





“BİZE DİNİ SOHBET YAPIYORDU”

En son kapatılan özel okullarda görev yapan Cafer Türker Hadimioğlu hakkında Gülen Cemaati’ne yönelik operasyonlar kapsamında 2016’da dava açıldı. Terör örgütüne bilerek yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Hadimioğlu, Bank Asya hesabı ve iki öğrencisinin ifadelerine dayanılarak Aralık 2020’de, Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öğrencilerinden biri hakkında “Bize dini sohbet yapıyordu”, diğeri ise “Yurda yerleştiğimde bana yardım etti.” dedi.





“EŞİMİN SAĞLIĞI RİSK ALTINDA”

Cezası nisan ayında İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanan Hadimioğlu, 15 günlük itiraz süresinde cezaya itiraz edilmediği için tutuklandı. Bold Medya’ya konuşan Cafer Türker Hadimioğlu’nun ailesi, “İtiraz süresini kaçırmışız. Avukatımız durumu izah edip tutukluluğuna hemen itiraz etti, ancak henüz bir sonuç alamadık.” dedi.





Eşinin atak döneminde olduğunu vurgulayan eşi, “Bu dönem oldukça zor. Kanlı ishal geçiriyor. Ciddi kilo kaybı oluyor. 2016’da ayakta ders anlatamamaya başlamıştı. Hastanede sürekli serum alıyordu. Zaten o yüzden engelli raporu verdiler. Öğretmenliği bırakmayı bile düşündü. Eşimin hijyenik bir ortamda olması ve beslenmesine dikkat etmesi lazım. Doktoru hastalığın kansere dönüşebileceğini de söylemişti. Eşimin sağlığı cezaevi ortamında risk altında.” ifadelerini kullandı.





İKİ RAPOR VERİLDİ

Eşinin engelli olduğuna inanılmadığını ifade eden eşi, “El, kol, bacak gibi dışarından görülen herhangi bir engelli yok ama iç organları ciddi sorunlu.” diye konuştu.





2001 yılında ülseratif kolit teşhisi konulan Hadimioğlu, yılda bir kez geçirdiği atakları 2013 yılından itibaren 3-4 ayda devam edecek şekilde geçirmeye başladı. Ataklar esnasında kan kaybı yaşayan Hadimioğlu, güçten düşüyor, halsizlik yaşıyor. Hadimioğlu’nun Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi tarafından 2017’de verilen iki raporu bulunuyor