Samanyolu Haber /Gündem / Sedef Kabaş'ın tutuklanması dünya basınında /23 Ocak 2022 13:23

Sedef Kabaş'ın tutuklanması dünya basınında

Gazeteci Sedef Kabaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle tutuklanması dünya basınında geniş yer buldu.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle gece yarısı Üsküdar'da gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre BBC News, ana sayfasında da yer verdiği haberde, 'Sedef Kabaş: Türk gazeteci bir atasözünü dile getirmekten hapse atıldı' başlığını kullandı. 

Kabaş'a yöneltilen suçlamanın bir ila dört yıl arasında hapis cezasıyla sonuçlanabileceği belirtilen haberde, "Erdoğan'ın muhalifleri susturması ülke dışında alarm yaratırken, AB'yle ilişkilerin soğumasında da payı var. AB, Türkiye'nin üyelik girişimini askıya almış durumda. Cumhurbaşkanı olmasından bu yana, binlerce kişi Erdoğan'a hakaret etmekle suçlandı" denildi.

'SİNDİRME GİRİŞİMİ OLARAK KINANDI'
The Guardian gazetesi ise haberi "Türkiye'de tanınmış gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı" başlığıyla verdi. 

Haberde, "Sedef Kabaş bir atasözünü dile getirmekten dolayı hapis cezasıyla karşı karşıya. Meslektaşları, bu tutuklamayı medyayı sindirme girişimi olarak kınadı" denildi. 

"Recep Tayyip Erdoğan'a dair medyadaki haberler Türkiye'de sıkı bir şekilde kontrol ediliyor" denilen haberde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'özel bir yasa aracılığıyla Cumhurbaşkanına daha fazla koruma sağlanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğuna' dair kararına da atıfta bulunuldu.

Reuters ajansı abonelerine geçtiği haberde, Kabaş'a yönelik suçlamanın temelinde 'sarayla ilgili bir atasözünün bulunduğunu' vurgularken, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasından bu yana binlerce kişinin 'hakaret'le suçlandığını belirtti. Haberde, 2014 yılından bu suçlamaya dayanılarak 160 bin 169 soruşturma açıldığına dikkat çekildi.
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