Samanyolu Haber /Gündem / Sedef Kabaş'tan yeni mesaj: 'Milyonların ahından kurtulamayacaksınız' /26 Ocak 2022 19:11

Sedef Kabaş'tan yeni mesaj: 'Milyonların ahından kurtulamayacaksınız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gece yarısı gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunuldu.

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TELE1'deki televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklananan gazeteci Sedef Kabaş'ın, Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu. 

Kabaş'ın paylaşımında “Kaçma ve delil karartma gerekçesiyle tutukluyum. Öyle mi? Uçak biletimi hazır etseniz, kaçmam. Yazdıklarım, konuştuklarım delil ise; tek bir harfine dokunmam. Esasen siz gerçeklerden kaçamayacak ve milyonların ahından kurtulamayacaksınız” ifadelerini kullanıldı.



İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ
Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Kabaş'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itirazın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.


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