Sedef Kabaş'tan yeni mesaj: 'Milyonların ahından kurtulamayacaksınız'

TELE1'deki televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklananan gazeteci Sedef Kabaş'ın, Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.







Kabaş'ın paylaşımında “Kaçma ve delil karartma gerekçesiyle tutukluyum. Öyle mi? Uçak biletimi hazır etseniz, kaçmam. Yazdıklarım, konuştuklarım delil ise; tek bir harfine dokunmam. Esasen siz gerçeklerden kaçamayacak ve milyonların ahından kurtulamayacaksınız” ifadelerini kullanıldı.













İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ



Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Kabaş'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itirazın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.







