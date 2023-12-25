Şehit cenazesinde provokatör AKP'li çıktı

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonunda hayatını kaybeden askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem için Antep'te düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak provokasyon yapan kişinin kimliği belli oldu. Asker için cenaze töreni düzenlendiği sırada Özgür Özel'den gönderilen çelengi kırıp fırlattıktan sonra tekbir getiren kişinin, 2018 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olan Kenan Öztürk olduğu ortaya çıktı.







Öztürk'ün provokasyon girişimi ise bazı AKP'li hesaplar tarafından “Vatandaş tepkisi” olarak yansıtıldı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Öztürk'ün 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olduğu, aday adaylığı dönemindeki tanıtım broşürünün yanı sıra, dönemin AKP İl Başkanı ve şu anki milletvekili Eyyüp Özkeçeci ile AKP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile fotoğraflar da ortaya çıktı.







GÜRBAN DA PAYLAŞTI



Öte yandan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da olayın görüntüsünü paylaşarak CHP ve Özeli hedef aldı.





Gürban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirtaş’a selam gönderen CHP lideri sadece Manisa’da tepki görmedi. Bugün Gaziantep’te ki şehit cenazesinde de tepki aldı" ifadelerine yer verdi.





'PROVOKASYON OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'



Sözcü'den Ahmet Kaya'ya konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, hayatını kaybeden askerin yakınıyla telefonda görüşerek baş sağlığı dileğini ilettiğini ve bu kişilerin kendisine, ”O kişiyi tanımıyoruz” dediğini belirtirken, olayın bir provokasyon olduğunu kaydetti. Öztürkmen şöyle konuştu:





"AKP iktidarı yine kandan, terörden, karmaşadan ve kaostan medet umar hale gelmiştir. Halka vereceği hiçbir şey olmadığını, hiç bir vaadini şimdiye kadar gerçekleştiremediğinden yine 2015 yılında Haziran-Kasım seçimlerinde olduğu gibi terörden ve kandan medet ummaya başlamıştır. Dün Gaziantep'teki şehit cenazesinde sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in gönderdiği çelenk parçalanıp atılmıştır. Bu şahıs daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olan bir kişi. Şehitle de hiçbir yakınlığı yok. Bu şahıs cenaze sırasında da AKP eski il başkanı ve şu anki milletvekili Eyüp Özkeçeci'nin yanında durmaktadır. Bunun çok açık bir provokasyon olduğu ortaya çıkmıştır. AKP, Türk Milletinin, fakir fukara çocuklarının kanından elini çekmeli ve terörden medet ummaktan vazgeçmelidir."