Samanyolu Haber /Dünya / Sektörün ağır topundan Apple'a: O kadar kolay değil! /11 Mart 2021 18:37

Sektörün ağır topundan Apple'a: O kadar kolay değil!

Son zamanlarda teknoloji şirketleri elektrikli otomobil tarafındaki planlarını hızlandırırken, sektörden bir uyarı geldi. Apple'a seslenen Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda otomotiv işinin kolay bir iş olmadığını belirtti

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Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, otomotiv sektöründe gerekli teknolojiyi üretmekten ziyade araba satmanın daha büyük bir zorluk olduğu konusunda Apple’ı uyardı.

Japonya Otomobil Üreticileri Derneği’nin basın toplantısında “Otomotiv sektörü yeni girenleri her zaman hoş karşılar” diyen Toyoda, araba ürettikten sonra üreticilerin müşteriyle anlaşmak için hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Apple’ın ilk arabasını üretmesinin muhtemelen 5 yıl civarında süreceği tahmin edilirken, akıllı telefon üreticisi şimdiden otomotiv sektörünü sarsmış gibi gözüküyor.

Volkswagen yeni oyunculardan endişe duymuyor

Toyota ve Volkswagen diğer şirketlere göre daha az endişeli dururken, Volkswagen CEO’su Herbert Diess, Apple’ın pazara girişinden korkmadığını söylemişti.

Otomotiv sektörünün teknoloji sektöründen daha farklı olduğunu belirten Diess, “Apple bir gecede sektörü ele geçiremeyecektir” dedi.

Toyoda ise yeni teknoloji firmalarının girişinin otomotiv sektörüne yeni bir nefes getireceğini belirtirken “Fakat bu girişler müşteriler nezdinde adil olmalı. Bu şirketler ürettikleri araçların yaşam döngüsünde, bakımdan hurda dönüşüne kadar tüm sorumluluğu almalılar” diye ekledi.
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