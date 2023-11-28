Samanyolu Haber /Dünya / Sel felakete dönüştü: 120 kişi öldü /28 Kasım 2023 23:39

Sel felakete dönüştü: 120 kişi öldü

Kenya'da kasım ayı ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.

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İçişleri ve Ulusal Yönetim Bakanlığı Sekreteri Dr. Raymond Omollo, yaptığı basın açıklamasında, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 120 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Omollo, “Tana Nehri, Garissa, Wajir ve Mandera’nın da aralarında bulunduğu dört bölge en kötü etkilenen yerler arasında. Isiolo, Samburu, Kwale, Homabay, Makueni, Tharaka Nithi, Lamu, Taita Taveta, Meru ve Kisumu bölgeleri ise yüksek risk alanında.” ifadesini kullandı.

‘UZAKLAŞIN’ ÇAĞRISI

Afetle mücadelede 11 bakanlığın ortak çalıştığını kaydeden Omollo, vatandaşlara sel bölgelerinden uzaklaşmaları çağrısı yaptı.

Afetin neden olduğu yıkım nedeniyle Kenya’da “acil durum” ilan edilmişti.

On binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı ülkede, hükümet 15 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Kenyalılar, aşırı yağışlara karşı yetkililer tarafından uyarılmıştı.

Öte yandan, komşu ülke Somali’de de 96 kişinin hayatına mal olan seller sonrası bazı bölgelerinde “acil durum” ilan edilmişti.
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