Samanyolu Haber /Gündem / Sel felaketi ile ilgili dehşet veren detay /23 Ağustos 2021 13:05

Sel felaketi ile ilgili dehşet veren detay

Bakanlıkça 2019'da hazırlanan planda, "Duvardaki açıklıklardan taşan sular ciddi taşkın riski oluşturmaktadır" denilmi.

Kastamonu’da felaket

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılındaki Batı Karadeniz Taşkın Havzası Yönetim Planı, Bozkurt ve Ayancık'ta yaşanan sel felaketini iki yıl önceden haber veriyor. Bozkurt'un içinden geçen Ezine çayının iki yanındaki duvarlardan birinin diğerinden bir metre alçak olduğu, duvarlar arasında boşluklar bulunduğu vurgulanarak "Açıklıklardan taşan suların akarsuya dönemediği için sağ ve sol sahil yerleşimlerinde ciddi taşkın riski oluşturmaktadır" deniliyor.

Halk TV'den İsmail Saymaz imzalı habere göre, yeni sahil duvarının eski duvardan bir metre daha düşük kotta inşa edildiği belirtildi.

Raporda şöyle devam edildi:

"Sağ sahil seddelerinin (istinat duvarı) Q500 debisini (suyun akış miktarı) geçirecek şekilde yükseltilmesi, Ezine Çayı'nın sol sahildeki kanal yüksekliklerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştır"

Sol sahil duvarlarının yükseltilmesi, akarsu boyunca kanalda düzensizlikler olduğu, kimi yerlerde seddelerin kırılarak bozulduğu ve düzenlenmesi gerektiği anlatıldı.

Ayancık'ta duvarın yükseltilmesi istendi
Raporda, Ayancık'tan geçen dere yatağının 758 metrelik bölümünde 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde duvarların her iki sahilde en az 0.5 metre yükseltilmesi ve akarsu yatağının 785 metrelik bölümünde yatak temizliği gerektiği ifade edildi.

DSİ, 2004'te "Kaldırın" demiş

Bu arada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nün kaleme aldığı yazıda Ayancık için 2004 yılından itibaren taşkın uyarısı yapıldığı anlaşıldı. DSİ tarafından 27 Aralık 2004'te Sinop Valiliği'ne yazılan yazıda Ayancık İmar Planı'nda, çay yatağının daraltıldığı, Küçük Sanayi Sitesi ve kooperatif konutlarının taşkın tehlikesine maruz bırakıldığı vurgulanarak, "Can ve mal güvenliği açısından kaldırılması gerektiği bildirilmiştir" denildi. Bu yazıya rağmen kaldırılmayan Küçük Sanayi Sitesi ve kooperatif konutları sel felaketinde sular altında kaldı.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sel felaketi ile ilgili dehşet veren detay Sonraki Haber >>

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:09:23