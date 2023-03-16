Sel suları çekildi, Balıklıgöl'de çamur kaldı

Depremden 1 ay sonra Urfa'yı vuran sel felaketi tarihi Balıklıgöl yerleşkesini de etkiledi.
Merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan yerleşkedeki Ayn Zeliha Gölü'nde sular 2 metre yükselip taştı.
Bölgede yürütülen tahliye çalışmaları sonucu yerleşkedeki sular çekildi, göldeki su seviyesi de normale döndü.
Eyyübiye Belediyesi ekipleri yerleşke içinde temizlik çalışması başlattı.
'BALIKLARIN GÖLDEN DIŞARI GİDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ'
Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, göl içindeki balıkların öldüğüne yönelik bir bulgunun olmadığını belirtti.
İlhan, "Balıklıgöl'deki balıklar sazan türü olduğu için dipte yüzüyorlar, su taşkınında da gölün dışında bir balık görmedik. Balıkların gölden dışarıya gideceklerini düşünmüyoruz." dedi.
Öte yandan Şanlıurfa Belediyesi'nden yapılan açıklamada kentin, yakın geçmişin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik. Yaralarımızı saracak, mümkün olan en kısa sürede ayağa kalkacağız" ifadeleri kullanıldı.