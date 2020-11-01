Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş'tan İzmir mesajı /01 Kasım 2020 22:07

Selahattin Demirtaş'tan İzmir mesajı

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili bir mesaj paylaştığı ifade edildi.

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4 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir depremine ilişkin paylaştığı mesajında, "Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm" dedi.

Demirtaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı:

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm."



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