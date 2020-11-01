Selahattin Demirtaş'tan İzmir mesajı

4 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir depremine ilişkin paylaştığı mesajında, "Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm" dedi.





Demirtaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı:





Demirtaş'ın mesajı şöyle:





"Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm."











