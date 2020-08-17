'Sen de mi Katar?' dedirtecek gelişme!

İsrail basınına yansıyan iddiaya göre Arap Birliği'ne üye 5 ülke İsrail ile diplomatik ilişki kurmak için BAE ile varılan anlaşmanın gidişatını gözlemliyor.







The Jerusalem Post'ta yayınlanan habere göre İsrail ile BAE arasında başlatılan diplomatik ilişkiler diğer ülkeler için bir deneme tahtası işlevi görüyor. Habere göre Suudi Arabistan, Katar, Fas, Umman ve Bahreyn iki ülke arasında varılan anlaşmanın önümüzdeki aylarda getireceği sonuçlara göre İsrail ile normalleşme adımı atmaya hazırlanıyor.





Söz konusu anlaşmaya Umman ve Bahreyn desteğini duyururken Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden anlaşmaya ilişkin bir açıklama gelmedi.





Türkiye, anlaşmaya tepki göstermiş ve BAE'i riyakar davranmakla suçlamıştı.İki ülke arasında normalleşme adına ilk önemli bir adım, telefon hizmetlerinin başlatılmasıyla atıldı.