Samanyolu Haber /Dünya / İpler gerildi, müzakereleri süresiz ertelediler /17 Ağustos 2020 11:01

İpler gerildi, müzakereleri süresiz ertelediler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin süresiz ertelendiği bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin, birinci faz ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesinin planlandığı ve 15 Ağustos’ta tele-konferans yoluyla gerçekleştirilmesi beklenen toplantıyı erteledi.

Müzakerenin ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He arasında gerçekleşmesi bekleniyordu.

ABD Ticaret Temsilciliği, Bloomberg'e konu hakkında yorum yapmadı.

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Washington ve Pekin arasındaki müzakereler resmi bir takvime dayanmıyordu, fakat South China Morningn Post gazetesi cuma günü erken saatlerde görüşmenin cumartesi günü gerçekleşeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ticaret görüşmelerinin çok iyi gittiğini belirterek, iki ülke arasında artan gerilimin ticaret anlaşmasını tehlikeye atabileceği yönündeki endişeleri hafifleterek görüşmeye dair bir telefon konuşması yapılacağını bildirmişti.
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