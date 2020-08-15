Samanyolu Haber /Gündem / ABD İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere el koydu /15 Ağustos 2020 09:26

ABD İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere el koydu

ABD İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere el koyduğunu açıkladı

SHABER3.COM

ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin, İran'dan Venezula'ya petrol taşıyan 4 tankere, Tahran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, tankerlerde 1 milyon varilden fazla petrol bulunduğu kaydedildi ve bu "İran'dan şimdiye kadar yapılan en büyük petrol nakli" olarak nitelendirildi.

Wall Street Journal dün ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, el konan tankerlerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına getirilmek üzere yolda olduğunu kaydetmişti.

İran'ın Karakas Büyükelçisi Hüccetullah Sultani, ABD'nin el koyduğu tankerlerin Tahran ile ilişkili olduğu iddiasını yalanladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sultani, "Emperyalist ABD'nin psikolojik savaş mahsulü bir yalanı. Ne gemiler İran gemisi, ne de gemi sahipleri veya bayrakları İranla alakalı" ifadelerini kullandı.
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