İşte Türk Adalet sistemi: Alkollü Ehliyetsiz birini öldürdü,şimdi bir kızı camdan attı

Gaziantep'in Batıkent Mahallesi'nde Perşembe akşamı Mehmet Kaplan'ın dördüncü kattaki evinden aşağı düşen 17 yaşındaki Duygu Delen hayatını kaybetti. Duygu Delen'i aşağı ittiği iddia edilen Mehmet Kaplan Cuma günü önce gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kaplan daha sonra "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.





20 yaşındaki Mehmet Kaplan'ın tutuklanması öncesi sosyal medyada #duyguiçinadalet etiketi, Türkiye'de Twitter'da TT (trending topic) olmuştu.

Duygu Delen'in düşme anının görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansımıştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında gizlilik kararı aldı.



'İntihar süsü verilmeye çalışılıyor'

Duygu Delen'in bir arkadaşı, Duygu'nun da tıpkı Şule Çet gibi binadan atıldığını ve olaya intihar süsü verilmeye çalışıldığını savundu.

Duygu Delen'in arkadaşları, lise son sınıf öğrencisinin Mehmet Kaplan'la 6 ay süren ilişkisinin, Kaplan'ın fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle 4 ay önce bittiğini öne sürüyor.





İlişkiyi Duygu Delen'in bitirdiğini belirten arkadaşları, Mehmet Kaplan'ın madde bağımlısı olduğunu ve ailesinin nüfuzunu kullanarak suçlarının örtbas edildiğini iddia ediyor.

Duygu Delen'in arkadaşlarına göre Mehmet Kaplan Duygu'yu tehdit ederek evine götürdü, evde uzun süren bir tartışma yaşandı, tartışma arbedeye dönüştü, genç kız evin balkonundan aşağı atıldı.





ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÖLÜME SEBEBİYET VERMİŞ





Ancak Kazadan sonra Kaplan serbest bırakıldı

Duygu Delen’in hayatını kaybettiği olayda fail olarak adı geçen Kaplan’ın daha öncede bir cinayete karıştığı öğrenildi. Kaplan’ın, daha önce 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay’a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edildi. Olay sonrasında yapılan araştırmada Kaplan’ın 210 promil alkol aldığı ve taksirle ölüme neden olduğu iddia edildi.