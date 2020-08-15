Önlemler yetersiz, halk duyarsız, hastaneler dolu, hekimler emeklilik ve tayin istiyor

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’daki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) vakaların arttığını, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi. Manisa’da hastanelerin dolu olduğunu belirten Bakırlıoğlu, “Sağlık çalışanları patlama noktasına geldi. Bazı doktorlar, bu yükü kaldıramadıklarından emeklilik istedi” dedi.





SANAYİ BÖLGELERİNDE VAKA SAYISI ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Bakırlıoğlu, işçilerin Kovid-19’a yakalanma riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek “Kovid-19’dan en fazla mağdur olan çalışanlar oldu” dedi. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a konuşan Bakırlıoğlu, Manisa’da sanayi bölgesi olan ilçeler ile madencilik yapılan Soma’da, vaka sayılarının pandeminin başından itibaren Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, “Son dönemde özellikle OSB’de vakalar oldukça arttı. Bize gelen duyumlar, gerçek rakamların açıklanandan çok daha fazla olduğu yönünde” dedi.





SORUMLULUK VATANDAŞA YÜKLENİYOR

Normalleşme sürecine erken geçildiğini söyleyen Bakırlıoğlu, “İçinde bulunduğumuz durum bize bunu gösteriyor. Pandemi, ilk günkü durumundan daha kötü durumda” dedi. Manisa merkezdeki pandemi hastanesinin ve Manisa Şehir Hastanesinin pandemi için ayrılan kısmının dolu olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, “Bu durum artık yönetilemez duruma doğru gitmeye başladı” dedi. Önlemlerin alınıyormuş gibi yapıldığını belirten Bakırcıoğlu, “Önlemler yetersiz ve bunun sorumluluğunu yurttaşlara yüklemeye çalışıyorlar” dedi.





SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇABALARI BOŞA GİDİYOR

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da Bursa’daki hastanelerin yoğun bakım yataklarının dolu olduğunu belirterek “Nisan rakamlarına yaklaşıyoruz. Sağlık çalışanlarının ekstra çabaları boşa gidiyor. Dikkat edilmezse grip mevsiminin başlamasıyla yatacak yer kalmaz” dedi. Aydın Bursa’da hem normal yoğun bakım yataklarının hem de Kovid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım yataklarının dolu olduğunu söyleyerek bir hastanın gece saat 02.00’de, yer bulunamadığı için İstanbul’a sevk edildiğini kaydetti.





517 SAĞLIKÇI VİRÜSE YAKALANDI

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu tarafından yapılan çalışmaya göre, Ankara genelinde 517 sağlık emekçisine Kovid-19 tanısı konuldu. Açıklamada “10 -14 Ağustos arasında şimdiye kadarki en yüksek vaka artışı kaydedildi” denildi. Pozitif tanı konulanların 97’si uzman, 57’si asistan hekim, 88’i hemşire, 29’u acil tıp teknisyeni, 73’ü temizlik işçisi.





SAĞLIKÇILAR CİDDİ TÜKENMİŞLİK İÇİNDE

Gaziantep Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, sağlık çalışanlarında yorgunluk ve ciddi tükenmişlik haline dikkat çekti. Tarla, “Yoğun bakım ve hastane kapasiteleri doluluk oranlarına geldiği zaman, temmuz ayıyla birlikte sağlık çalışanlarında da enfekte olma oranı arttı. Marttan bu yana 760 civarında sağlık çalışanı enfekte oldu. Eğer sağlık çalışanlarında enfekte oranları artarsa çalıştıracak hekim, yardımcı sağlık personeli bulamayacağız” dedi. Bugünlerde kamuda istifaların gündemde olduğunu belirten Tarla, “Şehir dışına tayin isteme, emekliliğe ayrılma, başka bir hastaneye, özele geçme gibi talepler arttı” dedi.