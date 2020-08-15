ABD Başkanı Trump’ın kardeşi hastaneye kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump'ın 'ağır hasta' olduğu ve New York'ta hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Robert Trump'ın New York'ta hastaneye kaldırıldığını doğruladı. McEnany, Başkan Trump'ın kardeşiyle iyi bir ilişkisi olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, New Jersey ziyareti öncesi New York'ta hastaneye kaldırılan kardeşi Robert Trump'ı ziyaret etti.

Washington DC'den New York'a giden Trump, New York kentindeki hastanede tedavi gören kardeşine ziyarette bulundu.

Başkan Trump, New Jersey’de New York Şehri Polis Yardımlaşma Derneği’nde yapacağı konuşma öncesi New York’ta bulunan Presbyterian/Weill Cornell hastanesine gitti.





Trump, Washington’dan ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında kardeşinin hastanede olduğunu açıklamış ancak nedenini paylaşmamıştı.





Trump, ‘’Harika bir kardeşim. Doğduğu günden bu yana uzun zamandır harika bir ilişkimiz var. Umarım iyileşecek ama zor bir süreç geçiriyor’’ demekle yetinmişti.





Trump’ın, Manhattan’daki hastanede kardeşini ziyareti sırasında maske taktığı görüldü.





ABC haber kanalı ise, kimliğini açıklamadığı kaynaklara dayanarak, Robert Trump’ın çok hasta olduğunu bildirdi. ABC, Başkan Trump’ın kardeşinin geçen Haziran ayında da bir hafta boyunca Mount Sinai hastanesi yoğun bakımında tedavi gördüğünü iddia etti.





Robert Trump, yeğenleri Mary Trump’ın yazdığı ve içinde ABD Başkanını rahatsız edebilecek ayrıntılar bulunduğu iddia edilen kitabın yayınlanması için aile üyelerinden izin alınmasını gerektiren yazılı bir anlaşma olduğunu iddia etmişti. Mary Trump’ın bu anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açan Robert Trump, kitabın yayınlanmasını geçici olarak engellemişti.





New York’un Poughkeepsie bölgesi yüksek mahkeme yargıcı Hal B. Greenwald, 30 Haziran’da kitapla ilgili aldığı geçici durdurma kararını iptal etmişti.