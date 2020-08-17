"Kemal Gülen ile Gün Bugün" başlıyor

Kemal Gülen her pazartesi günü özel hikâyelerle, özel konuklarla, özel müzik eserleri ile seyircilerine ümit ve enerji verecek. Programda pozitif düşünce ve müspet hareket örneklerine yer verilecek.







Slogansa "düne takılmadan, gelecek kaygısına düşmeden dem bu dem diyor, Gün Bugün diyerek yola çıkıyoruz." olacak...









"GÜN BUGÜN" PROGRAMININ YAYIN SAATLERİ:





HER PAZARTESİ

SYDNEY: 3.00 AM

BISHKEK: 7.00 AM

LONDRA: 6.00 PM

BRUKSEL: 7.00 PM

NAIROBI: 8.00 PM

İSTANBUL: 8.00 PM

ATİNA: 8.00 PM

CHICAGO: 12.00 PM

NEW YORK: 1.00 PM

OTTAWA: 1.00 PM

LOS ANGELES: 10.00 AM