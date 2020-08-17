Samanyolu Haber /Medya / "Kemal Gülen ile Gün Bugün" başlıyor /17 Ağustos 2020 10:50

"Kemal Gülen ile Gün Bugün" başlıyor

YouTube kanalı Raindrops Tv'nin ilk programı "Gün Bugün" Kemal Gülen’in sunumu ile ekranlara geliyor.

SHABER3.COM

Kemal Gülen her pazartesi günü özel hikâyelerle, özel konuklarla, özel müzik eserleri ile seyircilerine ümit ve enerji verecek. Programda pozitif düşünce ve müspet hareket örneklerine yer verilecek.

Slogansa "düne takılmadan, gelecek kaygısına düşmeden dem bu dem diyor, Gün Bugün diyerek yola çıkıyoruz." olacak...


"GÜN BUGÜN" PROGRAMININ YAYIN SAATLERİ:

HER PAZARTESİ
 
SYDNEY: 3.00 AM
BISHKEK: 7.00 AM  
LONDRA: 6.00 PM
BRUKSEL: 7.00 PM
NAIROBI: 8.00 PM
İSTANBUL: 8.00 PM
ATİNA: 8.00 PM
CHICAGO: 12.00 PM
NEW YORK: 1.00 PM
OTTAWA: 1.00 PM
LOS ANGELES: 10.00 AM
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Kemal Gülen ile Gün Bugün" başlıyor Sonraki Haber >>

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:56