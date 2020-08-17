TL diğerlerini de çökertebilir!

Rusya'nın sayılı haber sitelerinden "Gazeta.Ru"ya konuşan iktisatçılara göre; Türk Lirası, tarihin en düşük seviyesine geriledi. TL'nin değer kaybı, ruble dahil olmak üzere çoğu gelişmekte olan piyasa para biriminde bir çöküşe yol açabilir.







Haberde şu ifadeler yer aldı: "Liranın son günlerde dolar karşısında en düşük seviyesine indiğine dikkati çeken uzmanlar, düşüşün, yatırımcıların ülkedeki tam ölçekli kur krizi endişelerinden, Koronavirüs salgınının etkisinden ve büyük dış borçtan kaynaklandığını söylüyor."





TL ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI





Haber sitesine konuşan "FxPro" uzmanı Aleksandr Kuptsikeviç, ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin de lirayı olumsuz etkilediğine işaret ediyor. Uzmanın iddiasına göre, bu gelişmeler örneğin 10 Ağustos'ta neredeyse yüzde 22 kaybeden Türk parası üzerindeki baskıyı artırdı.





TeleTrade'den Mark Goyhman ise, "Liranın düşmesi, riskli varlıklar üzerinde ek baskı oluşturuyor ve dolaylı olarak rubleyi etkiliyor." dedi.





Gelişmeleri değerlendiren "Lenta.ru" haber sitesi de "Türkiye Merkez Bankası, lira kurunu korumak için altın ve döviz rezervlerinden günde birkaç milyar dolar harcıyor, ancak şu ana kadar bu tür tedbirler olumlu bir etki yapmadı." ifadelerini kullandı.





Dolar Türkiye saati ile 10:35'te 7,38 TL'den, euro ise 8,75 TL'den işlem görüyor.