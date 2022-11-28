Samanyolu Haber /Gündem / Serbest bırakılan hırsızlar adliye polisinin çantasını çaldı /28 Kasım 2022 12:51

Serbest bırakılan hırsızlar adliye polisinin çantasını çaldı

Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları adliyede polislerin çantasını çaldı.

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GazeteDuvar'In haberine göre, İstanbul Esenyurtta, hırsızlık suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, dışarı çıkarken polisin masa üzerindeki çantasını çalarak kaçtı. Çantanın çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden biri gözaltına alınarak tutuklandı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

Esenyurtta, bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.D., C.B. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir süre sonra polis memurunun masanın üzerinde bıraktığı, içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığı fark edildi.

Adliyenin güvenlik kamera görüntüleri izlendiğinde çantayı adliyeden salıverilen E.D., C.B.'nin çaldığı anlaşıldı.

Şüphelilerden biri gözaltına alınarak getirildiği aynı adliyede bu sefer tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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