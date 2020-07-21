Seydişehir Cezaevi'nde 8 kişide korona: Telefon görüşleri dahi iptal edildi

Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre dört yıldır Konya Seydişehir Cezaevinde tutuklu muhasebeci Haşim Şal’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu bu sabah e-Nabız’dan öğrenen aile yakınları, cezaevinde 8 kişinin daha virüse yakalandığını söyledi.





Bold Medya’ya konuşan Şal’ın eşi, “Dün bir arkadaşımızı Sağlık Bakanlığı’ndan aradılar ve tutuklu eşinin testi pozitif çıktı dediler. Benim eşim de aynı koğuşta. Biz de endişelendik ve e-Nabız’a baktık. Dün bir şey yoktu. Bu sabah tekrar baktık. Belge bu sabah 11.30’da e-Nabız’a düşmüş ve sonuç pozitifti. Diğer 8 kişinin ailesi de e-Nabız’dan gördü test sonuçlarını. Belki daha fazla vardır.” dedi.

Haşim Şal ve ailesi. Şal'ın 4 çocuğu bulunuyor.



“BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI”





Eşinin 11 kişilik koğuşta 27-28 kişinin kaldığını söyleyen Şal, Halit Şener adlı gencin ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti:





“Hiçbir sağlıklı bilgi alamıyoruz. Arıyoruz, e-Nabız’daki bilgilerde yanlışlıkla oldu dediler. Böyle bir yanlışlık nasıl olabilir? İlaçlanıyor, bakılıyor diyen de oldu. Çoluk çocuk evde mahvolduk. e-devleti olmayan aileler var. Onlar hiç bilgi alamıyor. Çok kötü durumdalar.”





TELEFON GÖRÜŞLERİ DAHİ İPTAL





Test sonuçlarının pozitifi çıkmasından sonra cezaevinde kapalı görüşler ve haftalık telefon görüşü de iptal edildi. Haşim Şal’ın eşi, “Dün aradılar ve bugün yapılacak olan kapalı görüşümüz ile yarınki haftalık telefon görüşümüzün iptal edildiğini söylediler. Durumları iyi dediler. İyi ama neden iptal edildi görüşlerimiz? En azından telefon görüşü yapılabilirdi.” diye konuştu.





ÖZEL BİR DERSHANEDE MUHASEBECİ





Seydişehir’de daha önce özel bir dershanede muhasebecilik yapan ve cemaat soruşturmaları kapsamında 13 Ağustos 2016’da tutuklanan Haşim Şal (49) 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şal’ın dosyası Yargıtay’da bulunuyor.



