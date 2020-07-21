Almanya Dışişleri Bakanı: Ankara provokasyonları durdursun

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB-Türkiye ilişkilerinde bir gelişme olması isteniyorsa Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti.





‘DOĞU AKDENİZ KONUSUNDAKİ POZİSYONUMUZ AÇIK’





Sputnik’in aktardığına göre Yunanistan’a yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Maas, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda oldukça açık bir pozisyonumuz bulunuyor, uluslararası hukuka saygı gösterilmeli, bu nedenle AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme ancak Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki provokasyonları durdurmasıyla mümkün olur” dedi.





ÇAVUŞOĞLU: İLAVETEN BİR DE SONDAJ GEMİSİ GÖNDERDİK





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Libya ile imzalanan anlaşmayı hatırlatarak bölgede sismik araştırmalara ve sondaja başlayabileceklerini açıklamıştı. Çavuşoğlu, “Bu konuda AB’yi de çok uyardık ve uyarılarımız dikkate alınmadığı için sismik araştırmalara ilaveten sondaj gemilerini gönderdik” ifadelerini kullanmıştı.