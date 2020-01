Sezai Temelli'den erken seçim açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Siirt İl Örgütü 3’üncü Olağan Kongresi’ne katıldı.Kongrede gündemdeki konuları değerlendiren Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerin erken yaşta evlenmelerine dair açıklamasına tepki gösterdi.







Temelli, “Bunca mağduriyet, işsizlik, yoksulluk varken Cumhurbaşkanı çıkmış diyor ki evlenin. İnsanlarla alay ediyor. Kepenk kapatmış yoksulluk içinde olan esnaf, çiftçi çocuğunu nasıl evlendirecek? Üniversite mezunu her üç kişiden biri işsizlik, o diyor ki evlenin” diye konuştu.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Temelli, “Bir kez daha buradan sesleniyoruz; şimdi hodri meydan deme zamanıdır, erken seçim zamanıdır” dedi. Temelli’nin konuşmasından satır başları şöyle:





BİNLERCE HDP’Lİ CEZAEVİNDE TUTSAK





Bu iktidar bir zulüm iktidarıdır. Bu iktidar bir yıkım iktidarıdır. Bu iktidarın aşımızda, işimizde, çocuklarımızda, geleceğimizde gözü vardır. Doymak bilmez bir iştaha sahipler. Öyle bir iştah ki yiyorlar yiyorlar doymuyorlar. Tüm haklarımızın üzerine çöreklenmişler, hala gözü bizim lokmamızda, işimizde. Çok büyük bir adaletsizlik var, her yerde adaletsizlik var. Her yerde hukuksuzluk var. Binlerce HDP’li cezaevinde tutsak. Bir suçları olduğu için değil, bu zulüm iktidarının kendi bekası için yaratmış olduğu düşmanlık sonucu cezaevindeler. Bu bir düşmanlık hukukudur. Kürt’e, HDP’ye düşmanlıktır; bu ülkede hakkını arayan herkese düşmanlıktır, kadına, emekçiye düşmanlıktır.





HER YERDE YOKSULLUK, İŞSİZLİK VAR





Adaletsizlik her yerde, adaletsizlik yoksulluk olmuş her eve girmiş. Her yerde yoksulluk, işsizlik var, kimse geçinemiyor. Zamlar var, vergiler inanılmaz bir şekilde halkın, emekçinin üzerine çökmüş durumda. Sadece ve sadece Saray’ın çıkarları önemli. Sadece ve sadece Saray’ın çevresindeki müteahhitlerin çıkarı önemli. Sadece silah tüccarlarının çıkarı önemli. O yüzden sabahtan akşama savaş tamtamları çalıyorlar. O yüzden sabahtan akşama ülkeyi betona gömüyorlar.





İNSANLARLA ALAY EDİYOR, NASIL EVLENECEK GENÇLER?





Bunca mağduriyet, işsizlik, yoksulluk varken Cumhurbaşkanı çıkmış diyor ki evlenin. Bekar kalmayın, yaşınız geçmesin evde kalırsınız. İnsanlarla alay ediyor. Nasıl evlenecek gençler? Esnaf çocuğunu nasıl evlendirecek? Kepenk kapatmış yoksulluk içinde olan esnaf, çiftçi çocuğunu nasıl evlendirecek? Ziraat Bankasına borç mu ödeyecek çocuğunu mu evlendirecek? İşsizlik 13.4’e çıkmış, genç işsizliği yüzde 30’lara dayanmış. Üniversite mezunu her üç kişiden biri işsizlik, o diyor ki evlenin. Neyle evlenecek?





İKTİDAR OLUNCA TMK’YI KALDIRACAĞIZ





Bakın bir yargı reformu geçirdiler Meclis’ten, hiç kimseye bir hayrı dokunmadı. Şimdi yeni bir yargı reformu üzerinde çalışıyorlarmış. Ne yargı reformu diye baktığınızda çocuk istismarcılarını affetmek için çalışıyorlar. Ahlak bunlarda suküt etmiş kalmamış. Çocuk istismarcılarına af, çocuk evliliklerinin yolunu açacak düzenlemelere af var ama bu ülkede masumlara, suçsuzlara af yok. Yargı reformu bunların yaptığı gibi olmaz. Bu ülkede halklarımıza söz veriyoruz: Bizler iktidara geldiğimizde hukuk ve adalet devletini var etmek için bir yargı reformu yapacağız. O yargı reformu her şeyden önce TMK’yı kaldıracak. İkincisi CMK’deki bütün anti-demokratik maddeleri temizleyeceğiz.





HERKESİ SİYASETE ÇAĞIRIYORUZ





Bu zenginliği biz üretiyoruz, o zaman biz yöneteceğiz. O zaman hakça adaletçe bu zenginliği paylaşacağız. Yoksul kalmayacak, yoksulluğa karşı mücadele edeceğiz. Adaletsizliğe karşı mücadele edeceğiz. Bunu da siyasetle yapacağız. O yüzden herkesi siyasete çağırıyoruz, şimdi siyaset zamanıdır diyoruz, o yüzden herkesi örgütlenmeye davet ediyoruz.





ŞİMDİ HODRİ MEYDAN DEME ZAMANI





Önümüzdeki büyük kongremizle HDP bütün bu iddialarını bu kararlılığını iktidara taşıyacaktır. Bir toplumsal mutabakat, bir fiili ittifak süreciyle kadınları, emekçileri bu ülke halklarını yan yana getirecektir. Ve bir demokratik anayasa yapmak için, siyasi çözüm için hep beraber bu yolu kat edeceğiz. Bir kez daha buradan sesleniyoruz; şimdi hodri meydan deme zamanıdır, erken seçim zamanıdır.