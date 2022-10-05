Samanyolu Haber /Dünya / Sezgin Baran Korkmaz, ilk duruşmaya neden katılmadı? /05 Ekim 2022 09:34

Sezgin Baran Korkmaz, ilk duruşmaya neden katılmadı?

ABD'nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında bugün yapılan duruşmada savunmanın elindeki delillerin incelenmesi için 90 günlük erteleme kararı çıktı.

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VOA'nın haberine göre, Sezgin Baran Korkmaz (SBK), Zoom üzerinden yapılan duruşmaya katılmadı. Korkmaz'ın savunmasını avukatları Matt Crowl ile Nafiz Korkmaz yaptı.

Korkmaz'ın avukatı Crowl, hakime kendilerini savunmak için ellerinde 16 bin 700 belge olduğunu, bunlarla ilgili mahkemeye geçerli belgeleri araştırıp sunmak için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Hakim Jared Bennett savunmanın talebini kabul ederek 17 Ocak'ta yeni bir duruşma yapılmasına hükmetti.

“SBK Serbest Kalırsa Ciddi Kaçma Riski Var”

Hakim Bennett ilk yapılan duruşmada yayınlanan tutuklama tutanağına göre, tutuklanan Korkmaz’ın salıverilme koşullarının hiçbirine uymadığı, tutuksuz yargılanması için ikna edici kanıt bulunmadığını belirtmişti.

1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı yaptığı suçlamalarıyla yargılanan Korkmaz, 16 Temmuz'da Avusturya'dan ABD'ye iade edilmiş ve iki gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İlk duruşmada Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Hakimi Jarred Bennet'in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz’ın yüzüne hakkındaki suçlamalar okunmuş, Korkmaz ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

ABD'ye iadesinden bu yana yaklaşık iki buçuk aydır tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın daha önce 21 Eylül olarak belirlenen duruşması 4 Ekim'e ertelenmişti.
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