İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

Euronews'ingöre, Polis tarafından gözaltına alındığı kız kardeşi ve İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından teyit edilen 25 yaşındaki müzisyenin serbest bırakıldığı haberleri şu ana kadar doğrulanmadıİranlı ünlü müzisyen Şervin Hacıpur’un, Mahsa Amini için atılan sloganlardan ve Twitter mesajlarından derlediği “İçin” adlı şarkı sosyal medyada viral oldu.Hacıpur, 2 dakika 12 saniye süren şarkısında Amini'nin ölümü için atılan 32 Tweet ile sloganları bir araya getirdi.Avrupa Birliği, İran’da gösterileri bastıran yöneticilerin mal varlığını donduracakİran’da bir anda sivil isyanını simgesi haline gelen şarkının Instagram'da 40 milyondan fazla görüntülendiği ve bu şarkının diğer sosyal medya platformlarında da hızla yayıldığı bildirildi.Ahlak polisi tarafından başörtü takmadığı için gözaltına alındıktan sonra ölen genç kızın anısı için yurt dışında Paris, Washington, Londra ve Berlin gibi kentlerde düzenlenen gösterilerde de bu şarkı defalarca çalındı.