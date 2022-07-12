Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iadesi kesinleşti /12 Temmuz 2022 09:23

Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iadesi kesinleşti

Avusturya Adalet Bakanlığı'nın, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesi kararı kesinleşti. Sezgin Baran Korkmaz 15 Temmuz'da ABD'ye teslim edilecek.

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19 Haziran 2021'de Avusturya'da gözaltına alınan ve Wels kentinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, 15 Temmuz'da ABD'ye iade edilecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Wels Savcılığı basın biriminden Savcı Silke Enzlmüller, Korkmaz'ın tutuklu bulunduğu Wels'den hafta içinde Viyana'ya, Cuma günü de ABD'ye iade edilmek üzere uçağa bindirileceğini söyledi.

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin; Mart 2022'de de ABD'nin iade talebini kabul etmişti.

Avusturya Adalet Bakanlığı, 15 Haziran'da Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların ilkinin ABD'de işlenmiş olması ve bu ülkedeki mağdur sayısının fazlalığı gerekçesiyle iade önceliğini bu ülkeye tanımıştı.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve üçü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında "ABD'den haksız kazançla elde edilen mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada ABD'nin talebi üzerine emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

Amerikan yargı makamları Korkmaz'a, "kara para aklama", "yanıltıcı beyan vermek suretiyle soruşturmayı karartma/engelleme" ve "ABD'de 2018 yılından bu yana tutuklu olan Jacob Ortell Kingston'u yanıltmak suretiyle kendisinden 6 milyon dolar para almak" suçlamaları yöneltiyor.

Utah'ta yürütülen soruşturmada, "Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırmak ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları aklamakla suçlanan" Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantıları ve paraları nasıl akladıkları inceleniyor.
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